Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: Я троянский конь Путина! Надо договориться с Россией о завершении украинского кризиса

Политик выступил на слёте американских консерваторов — его прокремлёвская позиция потрясла даже их Фото: REUTERS

В разгар летних отпусков американские «ватники» — сторонники Трампа, свободной продажи оружия и традиционных ценностей — провели на юге США «Конференцию консервативных политиактивистов». Так в вольном переводе с английского звучит название мероприятия — Conservative Political Action Conference (СPAC).

Звездой слёта стал заокеанский гость, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чью каждую фразу растаскивали на цитаты. До такой степени он, как говорят в Сети, «жёг»:

— Западная цивилизация находится под атакой агрессивного либерализма…

— Если мы отделим Европу от её христианского наследия — случится худшая вещь в истории… Самые страшные вещи в недавнее время творили те, кто отрицал христианство.

— Мы реально построили стену и остановили нелегальную миграцию (намёк на укрепление южной границы Венгрии, благодаря чему проникновение беженцев с Ближнего Востока в республику сократилось — прим. ред.)

Некоторые его слова почти дословно цитировали Владимира Путина, упрекавшего Запад за абсурдные «гендерные теории», когда, в угоду гей-бракам, людей толерантно именуются «родитель 1» и «родитель 2»:

— Мать — это женщина, отец — это мужчина, и оставьте наших детей в покое. И всё, дискутировать тут не о чем, — рубанул Орбан.

В довершение гость с берегов Дуная изящно прорекламировал и собственную республику. Мол, американские фермеры, учитесь у европейских классиков:

— Мы (международные правые — ред.) должны объединить силы, тем более, что у венгров есть опыт противостояния либерализму в легальном поле. Наша нация, как маленький Давид, стоит против глобалистского Голиафа — подчеркнул Орбан, намекая на то, что из пятилетки в пятилетку его партия успешно (и совершенно демократично) выигрывает выборы, поскольку простым венграм такая ультраконсервативная риторика нравится.

Ну и, главное, по словам Орбана, его страна «нуждается в сильном президенте США, который смог бы договориться с Россией на взаимовыгодных условиях» (по разрешению Украинского кризиса). Это красивый пас главному гостю конференции — Дональду Трампу, который после провалов демократической администрации Джо Байдена подумывает вернуться в большую политику и вновь пойти на президентские выборы.

— Я знаю, как меня назовут завтрашние заголовки СМИ: «Ультраправый, европейский расист, диктатор-антисемит, троянский конь Путина», — потроллил Орбан их общих оппонентов. — Они умеют фабриковать фейки!

Тут 59-летний политик как в воду глядел. Его трансатлантический вояж вызвал истерику либеральных СМИ — газета Guardian заклеймила Орбана «христианским националистом», а влиятельное издание Bloomberg — «европейским аутсайдером» и «изгоем». При этом умолчав, что инфляция в Венгрии на фоне всеевропейского роста цен за последние полгода составила довольно скромные 9,4%. Заметно меньше, чем у соседних восточноевропейских стран — Чехии, Словакии или Польши, — где таковая превысила 10%. А причина банальна: в отличие от них, официальный Будапешт не участвовал в антироссийской истерии. И продолжает получать от нас энергоносители по приемлемым ценам.