"Мир дорого заплатит за честолюбивую выходку старушки": Тайваньская авантюра Пелоси оборачивается политической катастрофой для США

Бессмысленная провокация не нашла поддержки даже у извечных американских союзников Фото: REUTERS

Реальный масштаб политических побед и поражений надо оценивать после того, как осядет информационная пыль. Два-три дня назад в мировых СМИ было столько восторгов по поводу «смелости и решимости» престарелого спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, не побоявшейся посетить Тайвань вопреки категорическим возражениям Китая, что 82-летняя старушка действительно казалась непобедимой полит-амазонкой. Только ленивый не тянул что-нибудь про «последнее китайское предупреждение» и поджавшего хвост дракона. Но вот пропагандистский дым немного разошелся. И что мы видим? Сплошную разруху.

Мир дорого заплатит за честолюбивую выходку бабуси, пожелавшей показать, кто в доме хозяин. В выигрыше - только сама Пелоси, которой в ноябре тоже переизбираться и которая как «усмирительница Китая» уже считается победителем в своем калифорнийском округе. А вот остальным придется считать убытки. Прикинем, какой бурелом в мировой политике остался после залета старушки на Тайвань.

Начнем с самого Тайваня. Там сейчас у власти партия, которая выступает за независимость от Китая и в Пекине, разумеется, числится в сепаратистах. Пелоси приехала как раз поддержать островную «демократию», противостоящую материковому «авторитаризму». При таких формулировках даже сделанные американкой оговорки о том, что США по-прежнему придерживаются концепции «одного Китая», теряют любое значение. Получается где-то так: да, не спорю, это ваша земля, но я, когда захочу, буду заходить на нее без спроса и ухаживать за теми кустиками, которые вам не по нраву.

Президент Тайваня Цай Инвэнь вручила американской гостье за «выдающиеся гражданские заслуги» орден Благожелательных облаков. Сразу после этого в небесах над островом и вокруг него появились китайские истребители и полетели ракеты, в том числе баллистические. Масштабные военные учения Народно-освободительной армии Китая практически блокировали Тайваньский пролив, заставив притормозить воздушные и морские суда. Тут же Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт на остров природного песка (важнейшее сырье для производства микрочипов) и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбопродуктов. При этом было добавлено, что все это - только начало. Так что с благожелательных облаков придется спустится на грешную землю…

Как ответили китайцы, уже видно. Да, они, несмотря на самые суровые предупреждения, самолет с Пелоси и другими американскими конгрессменами сбивать, конечно же, не стали. Но теперь очевидно, что в американо-китайских отношениях произошел серьезный сдвиг, на что за океаном явно не рассчитывали. И сейчас уже в американской прессе появляются предупреждения о том, что выходка бабушки-ковбоя лишь навредила американским интересам - слишком много мировых проблем, начиная с глобальной безопасности и кончая глобальным потеплением, решить без Китая просто невозможно.

Но еще более неприятные для американцев последствия «безумства храбрых» наступили буквально на следующий день после визита Пелоси на Тайвань. Из Тайбэя она прилетела в Сеул, где провела 4 августа. Но в Южной Корее, в отличие от предыдущих пунктов ее визита - Сингапура и Малайзии, - первые лица решили не встречаться с энергичной бабулей, явно просчитав на пару политических ходов вперед. Президент Юн Сук Ёль, по странному стечению обстоятельств, оказался в отпуске, который проводит в своем доме в Сеуле, поэтому лично встретиться с госпожой Пелоси не смог, хотя все же позвонил ей по телефону. Министр иностранных дел также не встретил ее: он находится в Камбодже на встрече стран АСЕАН.

Все эти дипломатические «тонкости» помогает понять то, что Китай - важнейший торгово-экономический партнер Южной Кореи, и испытывать отношения с ним игрой «Ты за кого на Тайване?» Сеул явно не собирается. К тому же известно, что Пекин имеет сильнейшие рычаги влияния на Северную Корею, главную угрозу для Южной. Поэтому даже то, что у Южной Кореи и США есть военное соглашение и в стране находятся 28 тысяч американских солдат, не заставило вступившего в должность в мае Юн Сук Ёля выйти на денек из отпуска, чтобы поболтать с гостьей из Вашингтона.

Разве на такой политический итог своих тайваньских подвигов рассчитывала Пелоси, бесстрашно бросив вызов товарищу Си? Она так старалась показать в Тайбэе, что китайская автократия ничто в сравнении с тайваньской демократией, если ее поддерживают Соединенные Штаты, и все - напрасно? А циники из МИД Китая так вообще договорились до почти неприличного: «Демократия по версии Пелоси – это покрытый вшами халат, прелестный на первый взгляд, но невыносимый на ощупь», - заявила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин. И чтобы обезопасить себя от такой заразы Пекин решил наложить санкции на Нэнси Пелоси и даже ее родственников.

Ну и «вишенка на торте». Китай объявил о сворачивании диалога с США по ряду важных для обеих стран проблем - от экологии и эмиграции до безопасности и борьбе с наркотиками. При этом уже объявлено, что между Пекином и Москвой отношения, наоборот, будут развиваться и крепнуть. Спасибо бабушке Пелоси…

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