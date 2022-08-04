После визита Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай готовится к экономической и военной блокаде острова Фото: REUTERS

Визит Пелоси на Тайвань

После того как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (третий человек в американской государственной иерархии) благополучно слетала на Тайвань, мир гадает, во что выльются «серьезные китайские предупреждения», сделанные Пекином накануне этого визита. В КНР обещали, что всеми силами не допустят провокационной затеи Вашингтона, - визита Пелоси на Тайвань, - вплоть до объявления безполетной зоны вокруг острова, которая станет непреодолимой преградой для «Боинга» Пелоси. Но поездка состоялась, и что сделал Китай? Теперь обидное прозвище «бумажный тигр», некогда придуманное китайцами для США, стали вешать на них самих. Однако, похоже, Пекин своего последнего слова еще не сказал.

Сегодня части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали масштабные военные учения с боевыми ракетными стрельбами по акваториям, омывающим Тайвань. Они продлятся до седьмого августа. На острове это уже приравняли к блокаде, поскольку КНР закрыла обширные районы морского и воздушного пространства, объявив их опасными для авиаполетов и проходов судов.

Некоторые эксперты не исключают, что итогом учений может стать захват силами НОАК мелких островов, принадлежащих Тайваню, и Тайбэю, скорее всего, придется с этим смириться.

Что сделал Китай

Впрочем свирепая война уже развернулась в киберпространстве. Сайты министерства обороны Тайваня, МИДа и канцелярии президента подверглись мощным кибератакам, заставив их «лечь» на несколько часов. Телевизоры в нескольких сетевых магазинах на острове вдруг начали показывать текстовое сообщение с обвинениями Пелоси в разжигании войны. считается, что это тоже стало следствием работы хакеров с материкового Китая.

Между тем Пекин начал скоординированную атаку и на дипломатическом фронте. Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил сегодня в интервью французскому телевидению , что «еще 10-20 лет назад большинство жителей Тайваня были за объединение с Китаем, но эти настроения изменились из-за экстремистской пропаганды правящей партии». Посол считает, что воссоединение неизбежно, но «после этого надо будет провести перевоспитание и переобучение жителей острова, и тогда тайваньцы снова станут патриотами Китая».

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин обрушилась на членов «Большой семерки», которые обвинили КНР в «усилении напряженности и дестабилизации региона» из-за визита Пелоси. «Если они (представители группы G7. - Ред.) не исправят свою ошибочную позицию по Тайваню, мы будем вынуждены пересмотреть значение диалога», - подчеркнула Хуа Чуньин. Она также сообщила, что запланированные переговороры руководителей МИД Китая и Японии отменяются в связи с «неприемлемыми» высказываниями лидеров «Большой семерки».

На проходящей сейчас в Камбодже встрече министров иностранных дел членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) глава МИД КНР Ван И заявил, имея в виду инцидент с поездкой Пелоси, что Пекин приложил «величайшие дипломатические усилия», но «никогда не допустит, чтобы его основные интересы были задеты».

Попутно Китай начал вводить прямые экономические санкции против Тайваня, в частности, прекратил поставлять на остров песок, необходимый для ведения строительных работ. На Тайване его нет, поэтому ранее приходилось ежегодно завозить более 5 миллионов тонн этого материала - в основном из материкового Китая. Теперь остановка поставок может заморозить многие стройки на острове. Эмбарго введено на импорт с Тайваня ряда сладостей и специй и, что особенно болезненно, рыбы и морепродуктов. Это может привести к разорению тысяч владельцев мелких рыболовных судов.

Реакция мира

Как реагируют Тайбэй и его западные союзники на эти действия КНР? Тайваньская администрация заявила, что продолжит готовиться к войне, «хотя и не желает ее», и вскоре проведет собственные военные учения. О военных учениях объявили и США. Причем американцы решили продемонстрировать силу Пекину с неожиданного направления. В октябре Штаты совместно с Индией собираются провести двухнедельные маневры в индийских Гималаях менее чем в 100 км от разграничительной линии с Китаем. Подключение к военным приготовлением Индии - давнего соперника Китая в Южной Азии - один из козырей Вашингтона в большой игре за Тайвань.

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