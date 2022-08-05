Красный, желтый, зеленый: «светофор» для потребителя

Фото с сайта здоровое-питание.рф

Светофор ежегодно спасает миллионы жизней. Увидел красный сигнал — «Стой», загорелся желтый — «Внимание!», зеленый — «Все в порядке, дорога свободна». Безопасность еды, которую мы употребляем, так же важна, как и правильное поведение на дороге. Роспотребнадзор провел исследования и разработал уникальный «Светофор» для российских потребителей. Проект стартовал 1 июля 2018 года и уже четыре года помогает людям выбирать наиболее полезные продукты питания.

Зачем нужна маркировка продуктов

Все продукты, которые мы покупаем в магазине, содержат поваренную соль, свободные сахара, жиры и трансжиры. В зависимости от массовой доли этих веществ продукты будут либо полезные, либо вредные и даже потенциально опасные.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления», — отмечает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Внедрение цветовой маркировки отвечает самым современным мировым трендам в области здорового питания. В США и странах Евросоюза, например, принята цифровая система GDA (Guideline Daily Amount — руководство по ежедневному потреблению). Она показывает процент содержания определенных веществ в продукте от общего рекомендуемого количества потребления этих веществ в сутки. Если на упаковке продукта указано «Сахар — 25 %», значит, съев его, человек получит четверть суточной нормы сахара.

Как работает «Светофор»

Главная задача маркировки — донести подробную и достоверную информацию до потребителя, что позволит сделать грамотный выбор при приобретении пищевых продуктов, а также содействовать соблюдению принципов здорового питания и снижению рисков для здоровья граждан.

Фото с сайта здоровое-питание.рф

Графическая идентификация наносится на упаковку продуктов питания в виде полос, наименование которых соответствует одному из пищевых веществ. В поле указывается количество вещества в соотнесении с суточными нормами потребления. Цвет полосы — это сигнальная система безопасности. Красный цвет — содержание вещества выше нормы (если есть такой продукт бесконтрольно, это может быть опасно для здоровья). Желтый цвет — содержание веществ незначительно повышено (продукт следует употреблять умеренно). Зеленый цвет — продукт полностью безопасен.

Фото с сайта здоровое-питание.рф

Например, на упаковке творога вы можете встретить зеленую цветовую маркировку, на которой будет написано «Сахар — 3,5 г на 100 г продукта». Это значит, что в 100 г творога будет содержаться не более 3,5 г сахара, что соответствует норме и полностью безопасно для здоровья. А если вы встретите красную маркировку, то такого творога можно съесть совсем немного.

Обратите внимание на таблицу допустимых значений и цвет маркировок.

Иллюстрация с сайта здоровое-питание.рф

Кто поддержал проект

Цветовая маркировка пищевых продуктов и напитков — инициатива добровольная. Сейчас проект «Светофор» активно поддерживается бизнес-сообществом, в нем принимают участие крупнейшие производители пищевой продукции и торговые сети.

По данным исследования ВЦИОМ, более 80 % россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов. Три четверти граждан (77 %) потенциально готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов. Надежду на улучшение состояния здоровья населения, в связи с введением предложенной формы обозначений на продуктах, выразили 47 % респондентов.

Источник: Здоровое-питание.рф