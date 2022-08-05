Стендап-комик Стас Старовойтов честно высказался по поводу СВО, трусливых коллег с ТНТ, стыда быть русским и всезнайском апломбе Юрия Дудя

Стендап-комик Стас Старовойтов Фото: Кадр видео

Комик Стас Старовойтов был одним из первых, кто начал продвигать жанр стендап в России. Сначала был в стартовой обойме шоу Stand Up, потом после скандального развода с женой из-за шуток слегка исчез из авангарда, сильно похудел, нашел новую любовь и теперь ворвался в повестку с твердой гражданской позицией. В отличие от коллег с ТНТ, которые боятся честно высказаться по поводу СВО, в интервью ютуб-каналу «Ледоруб» выдал ряд откровенных тезисов, которые многих поклонников юмора Стаса приятно удивили.

ПРО ДУДЯ

«У нас [в юмористической сфере] есть люди, которым не нравится, что Юрий Дудь обобщает и говорит за всех [что все стендаперы якобы против]. А началось этого с того, что он все обобщает, ни в чем не разбираясь. Меня раздражало, что Дудь, имея такую аудиторию, этот человек в рваных джинсов и одежде, которую снял с манекена, говорит нам, как правильно, при этом же говорит: ну а что, я тупой. Мол, снимаю с себя свою ответственность. Но говорю, что все делают вот так, как я сказал. Это манипуляция. Тупым быть не стыдно? Нет, Юра, стыдно. В твоем возрасте».

Стас Старовойтов в интервью ютуб-каналу «Ледоруб» выдал ряд откровенных тезисов Фото: Кадр видео

ПРО СВО

«У меня вопрос такой. Вот есть официальные данные о погибших на Донбассе [до начала СВО]. По какой причине? От обстрелов? Подорвались на мине? Или упали с крыши? Если погибли от обстрелов, то почему, когда действовали минские соглашения, туда кто-то стрелял?! Почему это происходило? А затем в определенный момент у меня возникло ощущение, что творится дичь. Не может такое количество людей ошибаться в том, что говорят в унисон: жители, военкоры, писатели, гуманитарщиков. Все говорят одно и то же. Не могут два миллиона человек одновременно погнать гусей. Массово им показалось? Это какой-то психологический феномен. Дело не в российской пропаганде, она переоценена невероятно».

ПРО ВНУТРЕННЮЮ АТМОСФЕРУ НА ТНТ

«В любом творческом коллективе произошли перемены, разрывы отношений и изменения. В случае с ТНТ у нас нет возможности вырваться с политическим плакатом, месседжем. У нас нет прямого эфира (то есть могут вырезать). Зато есть саморедактура, которую считают формой цензуры. Ты участвуешь в шоу, получаешь за это деньги на территории РФ. Думать и считать можешь все, что угодно. И даже попытаться написать шутку. Если она будет смешная, можешь до последнего доказывать, что она смешная. И ее даже могут снять, но не выпустить в эфир. Такое возможно. Скорее всего, на этапе работы над [политической] шуткой скажут: «Братан, давай сейчас не будем этого делать. Зачем тебе это? Только будем злить».

ПРО ПОЕЗДКУ В ЛНДР

«Очень сильно хочу поехать. У меня были попытки, но не получалось из-за работы. Надо на какой-то период оставить заработок, чего я пока не могу сделать в силу обязательств. Но очень хочу попытаться это сделать и оказаться там»