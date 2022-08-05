Иван Ургант молчал с 5 мая Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант молчал с 5 мая: именно в этот день телеведущий последний раз выходил на связь с поклонниками в своем Телеграм-канале, опровергая продажу "несуществующей недвижимости". С тех пор Иван Ургант появлялся разве что на корпоративах, о чем публика узнавала по редким фото и видео в соцсетях. И вот спустя ровно три месяца ведущий выступил с официальным заявлением.

На этот раз пост Ивана Урганта тоже появился не без причины. Дело в том, что на днях в Госдуме потребовали уволить артиста с Первого канала. Мол, он вместе с историком моды Александром Васильевым, режиссером Александром Молочниковым, а также группой "Би-2" является "агентом иностранного влияния" и несет в народ прозападные идеи. Теперь таковых инакомыслящих в парламенте выявляет специально созданное объединение ГРАД - Группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, в которую вошли представители партии "Справедливая Россия - За Правду".

Бороться с депутатами-оппонентами Иван Ургант решил своим фирменным методом - сарказмом. А чтобы не терять официальную тональность, оформил свой ответ в форме официальной бумаги.

- Заявление. Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными, - написал Ургант в своем Телеграм-канале и со своей стороны внес несколько "рациональных предложений", которые мы приводим без купюр:

"Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.

Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи "русского маккартизма" предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома "Back in USSR".

Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии "Справедливая Россия – За Правду", кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде (тут Ургант продемонстрировал знание повестки: 3 августа, в день заседания ГРАДа, Мосгорсуд огласил приговор члену партии, депутату Белоусову. За рекордную взятку в 3,25 млрд рублей его приговорили к 10 годам тюрьмы. При этом сам депутат на приговор не явился - был занят встречами. - Ред.)

Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества (аббревиатура, как и добивался Ургант, дурно пахнет. - Ред.).

Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню "Фантазер" Ярослава Евдокимова".

Как в ГРАДе отреагируют на ехидные замечания Ивана Урганта - вопрос открытый. А вот Ксения Собчак уже поддержала коллегу.

- Коллективные письма никогда не подписываю, но тут - готова!! - написала ведущая, элегантно превратив личное заявление Урганта в массовое обращение. - Ваня практически стал современным Зощенко (не в плане судьбы, надеюсь). Огромный талант так писать в эпоху тотальных ограничений!

Между тем, судьба Ивана Урганта на Первом канале пока остается туманной. И только в социальных сетях ведущий по-прежнему ставит геометку "Вечерний Ургант", а в его профиле до сих пор гордо указано: "Я никогда не вру. Я работаю на Первом!".