Выяснилось, как зарабатывает Андрей Макаревич в Израиле

Музыкант Андрей Макаревич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Макаревич теперь живет в Израиле. Зарабатывает на жизнь своей молодой семьи 68-летний Макаревич гастролями и бизнес-проектами. Рассказываем о новых и старых доходах Андрея Макаревича.

Очевидно: у артистов, которые десятилетиями собирали залы и зарабатывали миллионы на частных мероприятиях, чаще всего есть грамотные инвестиции в акции или на счета в зарубежных банках – проценты покрывают бытовые нужды. Про Макаревича коллеги говорят: «обеспеченный человек». Естественно, что на одну пенсию он бы не прожил: хотя у народного артиста Макаревича есть надбавка за звание в 30 тысяч рублей – итого набегает пенсионных чуть больше 50 тысяч в месяц. На самое необходимое многим хватило бы. Вот и народный артист в Израиле не шикует – обходится без прислуги. Макаревич отчитался недавно в соцсетях: «Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир тренировать скоростную стрельбу. Гармония». С ребенком помогает управляться теща – молодая жена Макаревича перевезла в Израиль из Киева свою маму. У Макаревича квартира в городе Нетания, что всего в 30 км от Тель-Авива.

Андрей Макаревич с женой и сыном живут в Израиле. С малышом молодой семье помогает теща музыканта. Фото: СОЦСЕТИ

В Израиль четвертая жена Макаревича 37-летняя Эйнат Кляйн (когда-то она была просто Инна Калинина) переехала еще в прошлом году – наблюдать беременность и рожать. Сам Андрей Вадимович присоединился к жене в начале года, отработав все запланированные концерты в России. У Эйнат израильское гражданство, у Макаревича только российское. У их сына Эйтана, который родился в марте, по решению родителей одно гражданство - израильское.

Недавно Макаревич с женой съездил в путешествие: на озеро Балхаш в Казахстан (рыбалка) и на остров Шувамула на Мальдивы (дайвинг) – все развлечения как любит музыкант. Вернулись супруги в Израиль. После неоднократных резких высказываний Андрея Макаревича в адрес россиян – большинство его концертов на родине отменили. Осенью Макаревич собирался в большой тур с группой «Машина времени», но продажи билетов шли плохо. Площадки были заявлены небольшие, но и там продажи шли туго – было выкуплено не более 10% билетов в каждом зале. На данный момент продажи на осенний тур группы «Машина времени» продолжаются лишь в нескольких городах. К примеру, можно приобрести билет на концерт в Уфе 27 сентября – самый дешевый стоит 2500 рублей; продано менее 15% зала. Продажи идут давно. На данный момент концерт, по словам организаторов мероприятия, не отменен.

В Израиле Макаревич пишет новые песни и выступает. Фото: СОЦСЕТИ

Макаревич в любом случае без заработков не останется – гастрольный график сейчас активно перестраивают. В сентябре Андрей Вадимович с «Машиной времени» дадут концерт в Тбилиси, в ноябре – уже два больших в Казахстане. С февраля 2023 года – тур по США: 12 концертов. Летом Макаревич пел на Кипре, идут концерты и в Израиле – там музыкант вступает со своим квинтетом «Yo5»; играют песни «Машины времени» и сольные самого Андрея Вадимовича в джазовых обработках. Никто не отменял и частные мероприятия, где гонорар группы – от 50 тысяч евро.

В июле лидер «Машины времени» побывал на рыбалке в Казахстане. Фото: СОЦСЕТИ

В Израиле Макаревич не скучает. Недавно провел презентацию своего вина – это уже второе наименование. Из прибыльных бизнес-проектов у музыканта в России остался джаз-клуб, он же бар-ресторан «JAM Club». Финансовая отчетность заведения за минувший год немного удивляет: выручка 37,4 млн руб, но при этом чистая прибыль всего 615 тыс. руб. В 2020-м клуб часто был закрыт из-за пандемии, поэтому финансовые отчеты не показательны. А в 2019-м году чистая прибыль была 3,9 млн руб при выручке 19,3 млн руб. В клубе жизнь кипит — народ есть, концерты идут, ресторан работает. Говорят, что помещения продюсерского центра музыкант сейчас сдает в аренду – чтобы не простаивали зря. Очевидно, что без денег Макаревич не останется – молодую семью (четвертую жену и четвертого ребенка) обеспечит.