Почти половина россиян уверена в существовании инопланетных цивилизаций

Ученые объяснили, почему разумная жизнь – такая редкая аномалия. Фото: Shutterstock

Ученые объяснили, почему разумная жизнь – такая редкая аномалия. Чтобы планета была пригодна для жизни, должны сложиться одновременно множество специфических факторов. Однако не смотря на все доводы, почти половина россиян верит, что инопланетные цивилизации существуют, а еще треть допускают их существование. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

47% россиян уверены, что человечество не может быть таким уж уникальным видом, а значит, где-то во вселенной существуют инопланетные цивилизации.

«Конечно, есть, вселенная бескрайня, а мы можем наблюдать лишь ее маленькую толику. Возможно, так задумано. Мы на одной то планете не можем мирно сосуществовать, куда нам еще инопланетян», - рассуждает участница опроса.

Еще 33% респондентов признаются, что допускают существование инопланетной жизни, но не очень верят, что человечеству когда-нибудь удастся с этими цивилизациями встретиться.

«Верю, что где-то есть, но вряд ли мы с ними встретимся… Хотя, все может и быть», - улыбается участница исследования.

«Возможно и есть. Просто пока встреча не состоялась», - кивает другая.

«Может, мы живем в изоляции? И инопланетный разум не объявится, пока мы не повзрослеем?», - предполагает третья.

Те, кто в инопланетян не верят, оказались в меньшинстве. 6% заявили, что уверенности у них нет, но скорее всего, внеземных цивилизаций все же не существует. Респонденты добавили, что если когда-то существование инопланетян будет доказано – они сильно удивятся.

А вот тех, кто категорически в инопланетных жителей не верит, оказалось всего 9%. Этак категория россиян заявила, что инопланетяне – это не более чем сказки и фантазии, никаких весомых доказательств в том, что они могут существовать – нет.

«Сказки, нет никаких инопланетян. Кто их видел? Это все уфологи придумывают небылицы», - считает один их участников опроса.

Оставшиеся 5% заявили, что затрудняются ответить на вопроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 7,5 тысячи человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Напомним, ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.