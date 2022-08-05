С изменившимся до неузнаваемости Чернышовым случилась беда

Печальные новости об актере Андрее Чернышеве разволновали его поклонников. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Печальные новости об актере Андрее Чернышеве разволновали его поклонников. Звезда сериалов экстренно госпитализирован. Врачи назначили 49-летнему артисту комплексное обследование.

Андрей Чернышев экстренно госпитализирован в кардиоцентр. Точные причины госпитализации знаменитости не уточняются. По данным 5-tv.ru, врачи собрали консилиум и думают, какое лечение назначить 49-летнему актеру.

Еще в 2020 году ходили слухи о тяжелой болезни знаменитости. Тогда Эммануил Виторган показал изменившегося артиста. Тогда звезду фильмов "Анатомия убийства" и "Общая терапия" не узнали поклонники.

Они были шокирована тем, как выглядит Андрей. Мужчина сильно похудел и мало похож на себя прежнего.

К слову, сам Чернышов никогда не говорит о своей жизни. В эпицентре скандалов он никогда не оказывался. Он много лет тайно встречался с актрисой Марией Добржинской. "Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело… А если серьезно, мы с Машей не спешили, потому что всегда мечтали жениться «раз и навсегда». Как наши родители, которые прожили всю жизнь душа в душу...", - делился артист.

Эммануил Виторган показал изменившегося Андрея Чернышева (в центре) Фото: СОЦСЕТИ

Они зарегистрировали свой брак в Москве, после чего обвенчались в Греции, а потом пара отправилась в свадебное путешествие на Кубу. "Для нас роспись была всего лишь формальностью, необходимостью для венчания. А вот уже на венчании все было куда торжественнее Понимаете, наши отношения текли очень плавно, развивались постепенно. Мне кажется, что это судьба", - подчеркивал актер.