Почему после коронавируса чаще болит голова: Врач раскрыл глаза на горькую правду

После перенесенного коронавируса могут начаться периодические головные боли. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый день треть россиян испытывают усталость. При этом больше половины (56%) ощущают упадок сил минимум несколько раз в неделю. Таковы результаты свежего опроса ВЦИОМ, проведенного 22 июля среди 1600 респондентов старше 18 лет. И, хотя большинство утомленных жаловались на перегрузки и стрессы на работе, врачи отмечают: хроническая усталость - одно из самых распространенных последствий ковида. В том числе перенесенного бессимптомно. Кстати, даже у таких пациентов, вообще «не заметивших» болезнь, медики обнаруживают изменения в анализах крови.

Продолжая изучать постковидный синдром (ПКС), британские исследователи насчитали уже свыше 60 стойких проявлений этой напасти. Все зафиксированные симптомы сохраняются минимум в течение 12-ти недель после выздоровления, сообщают авторы научной работы, опубликованной в авторитетном международном журнале Nature Medicine.

Максимальный срок мучительных последствий ковида пока не известен. В числе самых распространенных «хвостов» инфекции, которые сильнее всего снижают качество жизни - слабость и повышенная утомляемость, тахикардия (то есть учащенное сердцебиение), головные боли, головокружения, снижение концентрации внимания и работоспособности. Как жить дальше со всем этим «наследством»? Что поможет быстрее прийти в себя? Медицинский консилиум на больную тему прошел на телеканале «Доктор».

ПРИЧИНА НОМЕР ОДИН - СКРЫТАЯ ГИПЕРТОНИЯ

- У людей, перенесших ковид, часто обостряются либо дебютируют сердечно-сосудистые заболевания. В первую очередь это артериальная гипертензия (гипертония), - рассказал главный внештатный специалист - терапевт Департамента здравоохранения г. Москвы, доктор медицинских наук, профессор Григорий Арутюнов.

А теперь ответьте на вопрос: как давно вы последний раз измеряли давление? Знаете ли вы, что к симптомам гипертонии относятся:

- головные боли,

- головокружения,

- ухудшение памяти, снижение концентрации внимания;

- раздражительность,

- утомляемость;

- тошнота.

Сильно напоминает многие симптомы постковида, не так ли? На самом деле, истинной причиной ваших недомоганий как раз и может быть дебютировавшая после коронавируса гипертония, раскрывает глаза профессор Арутюнов. А у тех, кто и до ковида был гипертоником, болезнь может перейти в более продвинутую стадию.

Хорошая новость в том, что сегодня артериальная гипертензия успешно корректируется (вылечить ее нельзя, таблетки нужно принимать пожизненно). Это значит, что свое состояние можно радикально улучшить, пройдя диагностику и начав прием лекарств для нормализации давления. Гипертоникам с опытом нужно проконсультироваться с врачом: не требуется ли замена препаратов или изменение дозировки.

«СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ»

- Если после ковида у вас появилась тахикардия, которой до болезни не было, плюс частое ощущение слабости, усталости, это могут быть признаки недостаточности кровообращения, - предупреждает доктор Арутюнов. - Еще один характерный симптом - чувство нехватки воздуха.

Также при коронавирусной инфекции у многих пациентов повреждается эндотелий, внутренняя выстилка кровеносных сосудов. Из-за этого развивается или прогрессирует атеросклероз. Значит - растет риск образования тромбов.

Еще одна мишень - миокард, сердечная мышца. Ее поражение тоже достаточно распространено при ковиде, отметил врач. Последствием может стать развитие хронической сердечной недостаточности, которая резко повышает риск смерти.

Но и здесь есть, чем сердцу успокоиться. Все перечисленные нарушения современная медицина успешно берет под контроль, обнадеживают кардиологи. Главное - как можно быстрее поставить диагноз и не игнорировать прием назначенных таблеток.

БУДЬ В КУРСЕ!

Самые важные обследования после COVID-19

Какие обследования важно пройти после ковида, рассказала главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина:

1) определение насыщения крови кислородом;

2) тест 6-минутной ходьбы. Если пройденная дистанция меньше 550 м, это показатель снижения работы сердечно-сосудистой системы;

3) спирометрия - тест для проверки жизненной емкости легких;

4) расширенный анализ крови: маркеры воспаления, D-димер - показатель угрозы тромбоза.

! Все эти обследования входят в бесплатную постковидную диспансеризацию по полису ОМС (обязательного медстрахования). Подробно о такой диспансеризации - на сайте kp.ru в разделе «Здоровье.

МУЧАЕТ ЖАЖДА - ИЗМЕРЬТЕ ГЛЮКОЗУ

По статистике у 20-30% людей, перенесших ковид, страдает поджелудочная железа. Вирус атакует бета-клетки - те самые, которые отвечают за выработку гормона инсулина, понижающего уровень глюкозы в крови.

- До сих пор ни одно исследование не подтверждало, что какой бы то ни было вирус способен поражать бета-клетки поджелудочной железы. С приходом ковида впервые мы видим такую картину, - признался заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Александр Аметов.

Каждый человек, перенесший ковид, должен ответить для себя на два вопроса, отметил врач.

- Есть ли у вас сухость во рту, частое чувство жажды?

- Был ли сахарный диабет у кого-то из родителей или ближайших родственников?

Такая наследственность плюс перенесенная коронавирусная инфекция увеличивают риск развития диабета в 6-10 раз, предупредил профессор Аметов. И успокоил:

- Если у вас обнаружили диабет, не нужно впадать в панику. На сегодня есть 7 классов эффективных сахароснижающих препаратов, все они зарегистрированы в нашей стране.

Уколы инсулина требуются уже на очень продвинутых стадиях болезни, поясняют медики. Если вовремя начать лечить, до этого может вообще не дойти.

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Из-за чего накрывает слабость

- Чувство тревоги, депрессивноподобное состояние, нарушение сна, быстрая утомляемость - все это признаки нейровоспалительного процесса, который развивается после заражения коронавирусом, - пояснил известный ученый-пульмонолог, академик РАН, ведущий программы «Это лечится» на телеканале «Доктор» Александр Чучалин.

Для более быстрого восстановления врач порекомендовал прием витаминов: А, D и С. А также отметил, что некоторые исследования показали благотворный эффект Омега-3-ненасыщенных жирных кислот.

Доктор медицинских наук Оксана Драпкина подчеркнула, что единого для всех метода лечения постковидной хронической усталости не существует. Чтобы избавиться от этого «хвоста» инфекции, нужно установить его причину в каждом конкретном случае. В частности, возможна анемия, снижения уровня гемоглобина. Тогда назначаются соответствующие препараты. Другой вариант - снижение электролитов, например, уровня калия. Это тоже поправимо.