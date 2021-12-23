Как пройти бесплатную постковидную диспансеризацию, о которой рассказал на пресс-конференции Владимир Путин

Для переболевших ковидом была разработана углубленная программа диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Постковидная диспансеризация для переболевших очень важна, она эффективно сказывается на здоровье, подчеркнул на пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин.

- Мы знаем, что ковид бьет по всем внутренним системам организма. По сосудистой системе, сердцу, почкам, печени. И мозг может быть поражен, - напомнил президент.

Чем раньше удастся обнаружить признаки повреждений тех или иных органов, тем выше шансы предотвратить тяжелые последствия болезни и даже смерть, говорят врачи. Поэтому для переболевших была разработана углубленная программа диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года.

КАК ПОПАСТЬ НА ПОСТКОВИДНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Есть несколько способов:

1. Если человек лечился от ковида в больнице, то, согласно Постановлению Правительства РФ от 18.06.2021 № 927, медицинская организация должна сама включить такого пациента в списки для первоочередного прохождения диспансеризации. Тогда выздоровевшему позвонят, пришлют смс или уведомление через портал Госуслуг и пригласят на обследования.

! С большей вероятностью этот вариант сработает для тех, кто попал в больницу после 1.07.2021 (дата запуска постковидной диспансеризации).

2. Если вы лечились дома либо в ковидном госпитале, но не дождались приглашения, можно позвонить в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС (обязательного медстрахования). Страховщики консультируют пациентов и оказывают содействие в прохождении диспансеризации.

3. Записаться на обследования через портал Госуслуги. Для этого кликаем окошко «Запись на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

! В некоторых регионах эта услуга пока не доступна.

Постковидная диспансеризация для переболевших очень важна, она эффективно сказывается на здоровье, подчеркнул на пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Как правило, постковидная диспансеризация проводится в поликлинике, к которой пациент прикреплен для получения медпомощи по полису ОМС. Также в регионе могут быть назначены специальные медицинские организации для проведения таких обследований (об этом сообщается пациенту).

Из документов понадобятся паспорт и полис ОМС.

! Если в поликлинике нет данных, что вы переболели ковидом (не вызывали врача на дом, не передана информация из больницы и т.п.), нужно будет написать заявление главврачу о своем желании пройти углубленную диспансеризацию. Для убедительности можно сослаться на Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 927. В этом документе прямо записано: «Углубленная диспансеризация может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией». То есть предъявлять какие-либо подтверждения, что вы болели, не требуется.

БУДЬ В КУРСЕ

Полный список обследований для переболевших

Перечень анализов и других методов проверки здоровья с условиями их проведения описан в документе под названием «Методическое пособие по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)».

Переболевшим ковидом полагаются:

На первом этапе углубленной диспансеризации:

1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации).

Особенности:

- обследование делается всем пациентам;

- при показателе сатурации 94% и менее назначается КТ (компьютерная томография легких) и ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

2. Спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких: на нос надевают зажим, и человек в среднем 15 минут дышит ртом в мундштук, присоединенный к компьютеру).

Особенности: обследование делается всем пациентам.

3. Тест с 6-минутной ходьбой (для проверки выносливости и работы сердечно-сосудистой системы: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка).

Особенности:

- проводится, если у пациента исходная сатурация кислорода в крови более 94% и при этом человек жалуется на одышку и (или) отеки, которые появились впервые либо стали более выражены;

- при результате теста менее 550 м назначается ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.

4. Рентгенография органов грудной клетки.

Особенности: выполняется, если не проводилась ранее в течение года.

5. Общий (клинический) развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы.

Особенности: анализ делается всем пациентам.

6. Биохимический анализ крови.

Особенности:

- анализ делается всем пациентам;

- обязательно проверяются такие показатели: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ.

7. Определение концентрации Д-димера в крови (показывает риск тромбозов).

Особенности:

- анализ делается пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше;

- если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы, назначается дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

! На втором этапе углубленной диспансеризации проводятся три вида обследований, если медпоказания для них определены на первом этапе (см. выше):

- КТ легких,

- ЭХО-кардиография,

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

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