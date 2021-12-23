Как пройти бесплатную постковидную диспансеризацию, о которой рассказал на пресс-конференции Владимир Путин

Для переболевших ковидом была разработана углубленная программа диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Постковидная диспансеризация для переболевших очень важна, она эффективно сказывается на здоровье, подчеркнул на пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин.
- Мы знаем, что ковид бьет по всем внутренним системам организма. По сосудистой системе, сердцу, почкам, печени. И мозг может быть поражен, - напомнил президент.
Чем раньше удастся обнаружить признаки повреждений тех или иных органов, тем выше шансы предотвратить тяжелые последствия болезни и даже смерть, говорят врачи. Поэтому для переболевших была разработана углубленная программа диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года.
Есть несколько способов:
1. Если человек лечился от ковида в больнице, то, согласно Постановлению Правительства РФ от 18.06.2021 № 927, медицинская организация должна сама включить такого пациента в списки для первоочередного прохождения диспансеризации. Тогда выздоровевшему позвонят, пришлют смс или уведомление через портал Госуслуг и пригласят на обследования.
! С большей вероятностью этот вариант сработает для тех, кто попал в больницу после 1.07.2021 (дата запуска постковидной диспансеризации).
2. Если вы лечились дома либо в ковидном госпитале, но не дождались приглашения, можно позвонить в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС (обязательного медстрахования). Страховщики консультируют пациентов и оказывают содействие в прохождении диспансеризации.
3. Записаться на обследования через портал Госуслуги. Для этого кликаем окошко «Запись на углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
! В некоторых регионах эта услуга пока не доступна.
Постковидная диспансеризация для переболевших очень важна, она эффективно сказывается на здоровье, подчеркнул на пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как правило, постковидная диспансеризация проводится в поликлинике, к которой пациент прикреплен для получения медпомощи по полису ОМС. Также в регионе могут быть назначены специальные медицинские организации для проведения таких обследований (об этом сообщается пациенту).
Из документов понадобятся паспорт и полис ОМС.
! Если в поликлинике нет данных, что вы переболели ковидом (не вызывали врача на дом, не передана информация из больницы и т.п.), нужно будет написать заявление главврачу о своем желании пройти углубленную диспансеризацию. Для убедительности можно сослаться на Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 927. В этом документе прямо записано: «Углубленная диспансеризация может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией». То есть предъявлять какие-либо подтверждения, что вы болели, не требуется.
Полный список обследований для переболевших
Перечень анализов и других методов проверки здоровья с условиями их проведения описан в документе под названием «Методическое пособие по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)».
Переболевшим ковидом полагаются:
На первом этапе углубленной диспансеризации:
1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации).
Особенности:
- обследование делается всем пациентам;
- при показателе сатурации 94% и менее назначается КТ (компьютерная томография легких) и ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.
2. Спирометрия (тест для проверки жизненной емкости легких: на нос надевают зажим, и человек в среднем 15 минут дышит ртом в мундштук, присоединенный к компьютеру).
Особенности: обследование делается всем пациентам.
3. Тест с 6-минутной ходьбой (для проверки выносливости и работы сердечно-сосудистой системы: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка).
Особенности:
- проводится, если у пациента исходная сатурация кислорода в крови более 94% и при этом человек жалуется на одышку и (или) отеки, которые появились впервые либо стали более выражены;
- при результате теста менее 550 м назначается ЭХО-кардиография в рамках второго этапа диспансеризации.
4. Рентгенография органов грудной клетки.
Особенности: выполняется, если не проводилась ранее в течение года.
5. Общий (клинический) развернутый анализ крови с определением лейкоцитарной формулы.
Особенности: анализ делается всем пациентам.
6. Биохимический анализ крови.
Особенности:
- анализ делается всем пациентам;
- обязательно проверяются такие показатели: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ.
7. Определение концентрации Д-димера в крови (показывает риск тромбозов).
Особенности:
- анализ делается пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше;
- если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы, назначается дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
! На втором этапе углубленной диспансеризации проводятся три вида обследований, если медпоказания для них определены на первом этапе (см. выше):
- КТ легких,
- ЭХО-кардиография,
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
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