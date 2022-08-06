Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Мельника в Берлине заклинило

Отставной козы барабанщик, бывший посол самостийной в ФРГ Андрей Мельник взбешен тем, что в столице Германии поставили шлагбаум перед «выставкой» разбитой российской военной техники. Tagesspiegel сообщил, что два музейных оператора хотели выставить это железо перед посольством РФ в Берлине. Заявку отклонили. А Мельник, которого с поста посла Зеленский выкинул в июле - из-за его одиозности даже для Киева, - заявил, что «эта отмена – настоящий скандал». Дипломат-дегенерат ринулся к местным властям с истерикой ради «отмены этого странного решения». Разрешение показать немцам сожженную русскую бронетехнику, по словам лузера Мельника, «означало бы настоящую солидарность с Украиной». Этот посланник-неудачник перед тем, как с позором покинуть ФРГ, запросил встречи с канцлером Олафом Шольцем. Его Мельник ранее оплевывал и оскорблял. Мельница истории перемелет все — но какой мукой станут перемолотые экскременты?

Отход ВСУ на Донбассе становится бегством

Алексей Громов, начальник ГОУ генштаба Украины ВСУ, вынужден был признать отступление украинских частей из района шахты Бутовка и села Семигорье. Громов сквозь зубы признал, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска». Громов констатировал, что ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». Ранее были представлены факты бегства «воинов света» из Соледара, Артемовска и Авдеевки. Этот совсем не тот случай, когда «герои» умирают, но не сдаются. Умирать за Зеленского не хотят. И сдаются при первой возможности. Такие «подвиги» вряд ли станут новым украинским эпосом.

Американцы увидели раскол в украинских элитах

The Washington Post сообщает, что в самостийной разгораются трения между столицей страны и регионами. По данным американского издания, мэры крупнейших городов незалежной, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице шестого президента и его администрации, отодвигает регионы на второй план. Почему? Да чтобы рулить потоками миллиардов долларов зарубежной помощи. Влиятельная американская газета также сообщает, что «растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского забывает о децентрализации власти». Еще региональные князьки недовольны созданием военных администраций — ведь их полномочия превосходят права гражданских органов власти. А что вы хотели? Как говорил герой советского вестерна: Э-э, стреляют...

В Херсоне накрыли очередных диверсантов

В Херсоне обезврежена «спящая ячейка» диверсантов из украинской теробороны. Ее члены, включая двух командиров, задержаны. Всего выявлено 16 членов группы. Были изъяты автоматы Калашникова с патронами и магазинами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи. Конспиративные встречи проводились в одном из турагентств. Задержанный украинский комвзвода лейтенант Денис Яковенко сообщил, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, подразделения дислоцировались в зданиях школ. В их задачи входили теракты против российских военных и тех, кто поддерживал российскую власть.

У этой Лиз один девиз

Лиз Трасс, руководитель МИД Британии, уверена, что единственный вариант завершения конфликта в незалежной - «русские оставят Украину». На дебатах претендентов на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Киева со стороны Лондона. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России. А также снижать зависимость от российских энергоносителей. Когда Трасс спросили, что делается для мирного соглашения, она ответила, что « вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы», и что она не желает, чтобы «на Украину оказывалось давление, чтобы она отдала территорию». Имеет желание, но не имеет возможности — это третий тост.

Сухогрузы с зерном пошли косяком

Утром 5 августа из портов Украины вышли три сухогруза с зерном. Это суда Navistar, Rojen и Polarnet. Они везут 58 тысяч тонн кукурузы. Сухогруз Polarnet направится в турецкий порт Карасу, Navistar — в ирландский Рингаскидди, а Rojen — в британский Тизпорт. Ранее судно Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы вышло из порта Одессы и под флагом Сьерра-Леоне отправилось в Ливан. Стоит напомнить, что 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из трех портов на Украине — Черноморска, Одессы и Южного. Теперь сложновато обвинить Москву в «организации мирового голода»?

Канада не видит альтернативы «Северному потоку»

Джонатан Уилкинсон, министр природных ресурсов Канады, заявил, что транзит голубого топлива в Европу через территорию незалежной не может являться альтернативой газопроводу «Северный поток». Как сообщает Bloomderg, Уилкинсон, выступая перед канадским парламентом не согласился с аргументами Киева. Там были резко против возвращения российской турбины для «Северного потока». По мнению канадского министра, транзит через Украину имеет недостаточную пропускную способность. А Юлия Ковалив, посол Украины в Канаде, заявила, что сейчас через Украину проходит больше газа, чем по «Северному потоку». Открыла Америку, как бы мы жили без этого знания!

Зеленский обвиняет Брюссель в заторможенности

Шестой президент незалежной обвинил ЕС в том, что Брюссель задерживает финансовую помощь Киеву. А это ведь 8 миллиардов евро! Зеленский заявил, что «нельзя делать заложниками нерешительности или бюрократизма еврочиновников» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат. Хотя украинский лидер не называл страну, которая тормозит процесс оказания помощи, эксперты полагают, что это Германия. Эти немцы такие затейники...

Македонцы делают украинцев крылатыми

Сербский телеканал РТС сообщил, что Северная Македония передала незалежной четыре истребителя Су-25. Интересно, что эти самолеты были получены от Киева 21 года назад — и вот их вернули на Украину. А два месяца назад Северная Македония передала Украине 31 танк Т-72, которые использовались в 2001 году в операции против албанских сепаратистов. Щедрые ребята, эти македонцы - никакого старья не жалко для украинских братьев.

Правозащитники взбесили лидера незалежной

Доклад о преступлениях ВСУ Amnesty International вывел из себя Владимира Зеленского. Руководитель украинских территорий заявил, что своими действиями организация пытается «амнистировать» Россию: «Если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время — игнорируется, то с этим нельзя мириться». А ведь в докладе задокументированы случаи, когда ВСУ подвергали риску гражданское население, нарушали военное право, размещая личный состав в школах и жилых районах с большим скоплением людей. Россия такие документы уже представляла в ООН. Но все что в глаза — то божья роса?

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