Генсек Amnesty International выступила в защиту доклада о преступлениях украинской армии Фото: Shutterstock

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан.

«Выводы... были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со... строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности», - приводит France-Presse письмо генсека организации.

Калламар отметила, что Amnesty International «полностью поддерживает» выводы, которые были изложенные в докладе.

В минувший четверг, 4 августа, Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинская армия нарушает международные правовые нормы, а также военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с осуждением данного доклада.