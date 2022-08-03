Даешь единый тариф!

С 1 января больничный в России оформляется только в электронной форме. Получать пособие по нему смогут все работающие по найму граждане независимо от вида договора. Агентство городских новостей «Москва»

Это одно из важнейших изменений, которое войдет в нашу жизнь после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ. Рассказываем, как отразится новшество на гражданах, получающих государственные социальные услуги, и российских работодателях.

Сегодня все россияне, работающие по трудовым договорам - порядка 50 млн человек, - имеют право на серьезные социальные гарантии. В их числе - оплата больничных листов, а также выплата декретных и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка. Эта соцподдержка возможна благодаря системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Если же человек работает по гражданско-правовому договору - выполнение работ, оказание услуг и т. п., то рассчитывать на такую поддержку, увы, не может. Потому что занятость не в рамках трудового договора по действующему сейчас законодательству не подпадает под указанные типы обязательного социального страхования (см. выше). Получается, что даже работая до посинения, не удастся получить больничный, если заболел, скажем, ковидом или гриппом. Ну куда это годится?!

Исправить ситуацию поможет распространение социального страхования на всех занятых граждан.

ВЫРАСТЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЙ

Как уже не раз писала «КП» (см. раздел «Наши права и льготы» на сайте kp.ru), у пособий по болезни, беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет есть предельный, максимальный размер. Если пояснять упрощенно, то он зависит от установленной законом суммы зарплаты, с которой работодатель платит взносы в Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). Именно за счет средств ФСС РФ нам и выплачиваются перечисленные пособия.

При существующей сегодня системе работники, чья зарплата выше среднего, уходя на больничный, в декрет или отпуск по уходу за ребенком, получают пособие меньше, чем зарплата. Таков определенный

законодательством «потолок». Некоторые особенно заботливые работодатели за свой счет доплачивают сотрудникам больничные до полного размера заработка.

При переходе к единому тарифу произойдет, говоря языком документов, «выравнивание взносооблагаемой базы до уровня пенсионного страхования». Звучит сложновато, но для нас с вами важно, что на практике это новшество обернется повышением максимального размера упомянутых пособий.

Эксперты подсчитали, что к 2025 году благодаря единому тарифу предельный размер выплат будет таким:

• максимальное пособие по временной нетрудоспособности (больничные) вырастет до 143 504,72 руб. в месяц при стаже от 8 лет (вместо 94 656,48 руб. при нынешней модели);

• максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 660 877,00 руб. (вместо 435 918,00 руб. при нынешней модели);

• максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до

57 401,89 руб. в месяц (вместо 37 862,59 руб.).

БОНУСЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Как поясняют специалисты, первое - это снижение административной нагрузки. Сейчас работодатели формируют отдельные расчеты по каждому виду социального страхования, отдельные платежи и предоставляют отчетность как в ПФР, так и в ФСС. Благодаря введению единого тарифа процедура уплаты страховых взносов существенно упростится. Достаточно будет сформировать один расчет и направить один платеж. Этот платеж в установленной пропорции автоматически будет распределяться федеральным казначейством по разным видам страхования.

Переход на единый тариф не только упростит документооборот для предприятий, но и снизит риск бухгалтерских ошибок и, следовательно, штрафов. Таким образом, обеспечивается «единое окно» для бизнеса.

И еще несколько важных деталей:

• тарифы на все виды социального страхования остаются на прежнем уровне (подробно см. в рубрике «Наглядно»);

• страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются отдельно по установленным по указанному виду страхования страховым тарифам;

• сохраняются льготы по уплате страховых взносов;

• НКО (некоммерческие организации) и благотворительные фонды будут платить меньше: для них тариф уплаты страховых взносов снижается с 20% до 7,6%.

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Примеры из практики: уйти на бюллетень, избежать штрафов

Вот несколько наглядных примеров с расчетами, которые приводят специалисты.

• Степан, 35 лет, айтишник. Получает 130 тысяч рублей в месяц, работает более 8 лет. Отец двоих детей, платит ипотеку. Сейчас не ходит на больничный, потому что может потерять в доходах. При нынешней системе Степан, уйдя на бюллетень, получал бы 78 тысяч рублей в месяц.

! В 2025 году после перехода на единый тариф будет получать больничные не меньше уровня зарплаты.

• Мария Петровна, 55 лет. Работает по гражданско-правовому договору с 1.09.2022 года. До этого 23 года работала по трудовому договору в университете с зарплатой 60 тысяч рублей. Сейчас не может уйти на больничный - пособие по временной нетрудоспособности лицам, занятым по гражданско-правовым договорам, не полагается.

! Уже в 2023 году сможет пойти на оплачиваемый больничный.

• Маленькая пекарня. 10 сотрудников. Директор выполняет роль бухгалтера и специалиста по кадрам. Все работают по трудовому договору. Прежде как минимум 2 раза в год директор не успевал сдавать отчетность вовремя и получал штрафы по 500 рублей на сотрудника. В среднем тратил на штрафы 10 тысяч рублей.

! После перехода к единому Социальному фонду нагрузка не изменится. Пропусков в сдаче отчетности не будет. Так как теперь для подачи отчетности единая дата.

• Кафе в приморском городе. 30 сотрудников. Средняя зарплата - 70 тысяч рублей. С мая по сентябрь, когда в кафе наплыв клиентов, работодатель дополнительно нанимает 10 работников по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Организация пользуется тарифом для малых и средних предприятий (МСП).

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