Людям с инвалидностью - современный электронный помощник

Оформив электронный сертификат, можно самостоятельно выбрать и товар, и магазин в любой точке страны. Фото: Shutterstock

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять главных преимуществ нового сервиса для получателей технических средств реабилитации

1. Оперативность получения ТСР (до 5 дней).

2. Самостоятельный выбор удобного магазина для покупки.

3. Возможность выбора изделия (в дальнейшем - работы или услуги) с учетом личных предпочтений.

4. Возможность доплатить за более функциональный товар или дополнительный сервис.

5. Возможность получить сертификат и воспользоваться им в любой точке страны.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Что делать, если закончился срок действия карты «МИР» или вышло из строя купленное изделие?

По просьбе «КП» эксперты Фонда соцстраха ответили на несколько типичных вопросов об электронных сертификатах на ТСР, возникающих на практике.

Как быть, если истек срок действия карты «МИР», к которой «привязан» сертификат?

- Не переживайте, сертификат не пропадет. Вам нужно подать заявление на внесение изменений в него (куда можно подать и какими способами - см. выше. - Ред.). И указать номер новой действующей карты «МИР». Тогда ваш сертификат с сохранением всей информации прикрепят к новой карте «МИР».

Что делать, если не успел воспользоваться электронным сертификатом в течение срока действия? Можно ли его продлить?

- Нет, такая возможность не предусмотрена законодательством. Если срок действия вашего сертификата истек, нужно подать новое заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации с использованием электронного сертификата.

Если техническое средство реабилитации, купленное по сертификату, в скором времени ломается, выходит из строя - как быть?

- В таком случае нужно обращаться к продавцу. Закон позволяет вам потребовать бесплатного ремонта, либо замены товара, либо возврата денег. Если же возникнут проблемы, недопонимание с магазином, можно обратиться за помощью к специалистам Фонда социального страхования. Его сотрудники подключатся к решению вопроса.

АВТОРИТЕТНО

Востребованность сертификата растет

- Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации для людей с инвалидностью стал одним из важнейших проектов последнего времени. Вопросы его введения обсуждались уже давно. И получилось так, что именно в сложных условиях пандемии CОVID-19 Фонду вместе с партнерами удалось запустить этот проект. Сегодня жизнь, практика подтверждает востребованность этого сервиса, - отметил врио председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Алексей Поликашин, выступая на конференции «Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития».

- На первоначальном этапе внедрения [сервиса] были вопросы, но мы как единая команда вместе с Минтрудом, Фондом, Федеральным казначейством и другими участниками преодолели эти проблемы роста. И, я надеюсь, те изменения в законодательстве, которые мы приняли в рамках обязывания банков принимать электронный сертификат, помогут в дальнейшем развитию этого инструмента, - заявил депутат Государственной Думы РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

ГДЕ НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЙ ТОВАР И УДОБНЫЙ МАГАЗИН

Перечень ТСР, которые можно приобрести по электронному сертификату, утверждается Минтрудом России. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Подобрать необходимый вам товар, предусмотренный индивидуальной программой реабилитации и абилитации (либо программой реабилитации пострадавшего на производстве) можно двумя способами:

• в электронном каталоге технических средств реабилитации на сайте ФСС РФ по ссылке: https://ktsr.fss.ru/ Здесь же вы найдете точки продаж по электронному сертификату на карте, чтобы выбрать удобный магазин. Либо сможете найти подходящее изделие в интернет-магазине, подключенном к сервису «Электронный сертификат на ТСР»;

• также найти магазины, принимающие электронный сертификат, можно на сайте Государственной информационной системы электронных сертификатов: www.ecert-gov.ru

Дальше все очень просто: вы покупаете ТСР в выбранной розничной торговой точке либо заказываете онлайн, оплатив картой «МИР», к которой привязан электронный сертификат.

НА КАКУЮ СУММУ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ

Как определяется стоимость сертификата, то есть сумма, на которую владелец сертификата сможет приобрести ТСР? В Фонде соцстраха поясняют:

- Стоимость электронного сертификата на ТСР соответствует цене последнего действующего государственного контракта, заключенного Фондом социального страхования РФ на конкретный вид изделия. Такой порядок определения цены действует до 1 января 2023 года.

При этом человек не обязан покупать технические средства реабилитации в пределах лимита, который установлен по электронному сертификату, добавляют эксперты. Если получателю ТСР понравится изделие по цене, превышающей номинал сертификата, то все равно можно будет с его помощью оплатить покупку. При этом нужно будет доплатить из собственных средств разницу в цене. Важное условие: это работает, если выбранное изделие соответствует индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида либо программе реабилитации пострадавшего.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КАК ОФОРМИТЬ

Разработчики нового сервиса сделали все, чтобы воспользоваться им было максимально просто. Подать заявление на получение электронного сертификата для приобретения ТСР можно любым из четырех способов:

• в региональное отделение ФСС,

• в МФЦ,

• через портал Госуслуг,

• по почте.

Из документов и сведений понадобятся:

• заявление на оформление сертификата,

• документ, удостоверяющий личность,

• индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) или программа реабилитации пострадавшего на производстве (ПРП),

• номер карты «МИР».

! Для оформления сертификата через портал Госуслуг достаточно заполнить форму заявления и указать реквизиты карты «МИР».

ВЫБОР - ВАШ, ДЕНЬГИ - ОТ ГОСУДАРСТВА

В России на сегодня 11,2 миллиона людей с инвалидностью. Ежегодно 1,5 млн человек получают технические средства реабилитации (ТСР) с разными сроками службы. В федеральном бюджете каждый год предусматривается на ТСР порядка 39,4 млрд рублей, сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

- До 2021 года существовали два традиционных способа предоставления ТСР, - рассказывает заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) Михаил Шульпин. - Первый - обеспечение через госзакупки. Получатель ТСР подает заявление в ФСС, Фонд проводит процедуру госзакупок, поставщик по контракту предоставляет изделие. Законодательство отводит на это до 90 дней. Второй способ - компенсация. Человек приходит в магазин, тратит собственные средства. Потом подает заявление в Фонд для их возмещения в определенных рамках. На это по закону может уйти до 60 дней.

В конце осени 2021 года вступил в силу закон, благодаря которому у людей с инвалидностью в нашей стране появился третий способ - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации. «Он возник как развитие механизмов платежных систем, бонусных карт, карт с баллами различных торговых сетей и т. д. Электронный сертификат дает возможность, не затрачивая собственные средства, выбрать и приобрести в розничном магазине или интернет-магазине необходимые человеку с инвалидностью технические средства реабилитации», - поясняет Михаил Шульпин.

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