Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам

Власти Латвии заявили, что с 5 августа прекращена выдача виз гражданам России. В посольстве республики в Москве сослались на ситуацию в мире. Фото: Shutterstock

Власти Латвии заявили, что с 5 августа прекращена выдача виз гражданам России. В посольстве республики в Москве сослались на ситуацию в мире.

– В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации, – говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

СМИ уточняют, что исключение может быть сделано только при необходимости въезда россиян в Латвию для участия в похоронах близких родственников.

В мае Латвия закрыла канцелярию посольства в Калининграде, лишив тем самым россиян возможности получения консульских услуг или оформления визы.

Власти прибалтийских республик продолжают ухудшать отношения с Россией, постоянно обращаясь в ЕС с требованием об усилении антироссийских санкций, а также ведя настоящую войну с памятниками советской эпохи.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о приостановке с 1 августа действия соглашения между правительствами Латвии и России об экономическом сотрудничестве, заключенного в 2006 году.

В период с 25 февраля по 26 июля латвийские власти оформили визы 1107 россиянам. Почти половина виз (453) была выдана журналистам и членам их семей. Теперь же эта практика будет прекращена.

– Проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства, – заявили в Службе госбезопасности республики. И добавили: есть опасения, что российские журналисты якобы могут быть связаны со спецслужбами Кремля.