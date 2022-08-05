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Политика5 августа 2022 15:28

Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы

Визу выдадут только тем, кто едет на похороны близких родственников
Мария ПАВЛОВА
Латвия приостановила выдачу виз россиянам.

Латвия приостановила выдачу виз россиянам.

Фото: REUTERS

Латвия на неопределенный срок приостановила выдачу виз россиянам. Об этом в пятницу 5 августа сообщили в посольстве Латвии в России. В дипломатическом ведомстве уточнили, что виза может быть выдана гражданину РФ только если он едет в Латвию на похороны кого-либо из близких родственников.

«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника», - сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

Напомним, Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Кроме того, граждане России и Белоруссии с выданным другим членом ЕС краткосрочным шенгеном теряют право на трудоустройство.

Также Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС.

В то же время крупные политические партии Финляндии требуют прекратить выдачу виз россиянам.