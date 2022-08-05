Латвия на неопределенный срок прекратила выдавать россиянам визы

Латвия приостановила выдачу виз россиянам.
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Латвия на неопределенный срок приостановила выдачу виз россиянам. Об этом в пятницу 5 августа сообщили в посольстве Латвии в России. В дипломатическом ведомстве уточнили, что виза может быть выдана гражданину РФ только если он едет в Латвию на похороны кого-либо из близких родственников.
«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника», - сообщается в Twitter-аккаунте посольства.
Напомним, Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Кроме того, граждане России и Белоруссии с выданным другим членом ЕС краткосрочным шенгеном теряют право на трудоустройство.
Также Эстония предложила включить в новый пакет санкций запрет на выдачу россиянам въездных виз в ЕС.
В то же время крупные политические партии Финляндии требуют прекратить выдачу виз россиянам.