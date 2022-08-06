От хоккеиста до декана: Вячеслав Фетисов возглавит факультет экологии в РГСУ

Двукратный олимпийский чемпион станет деканом в Российском государственном социальном университете

Неожиданная новость о назначении пришла под вечер пятницы. Руководитель Всероссийского общества охраны природы будет главой факультета экологии и природоохранной деятельности в РГСУ.

- Задача РГСУ - совершить качественный прорыв в образовательном процессе и научной деятельности, - заявил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. - Мы сосредоточимся на нескольких направлениях, в которых у нас наибольшие компетенции и потенциал. Экология входит в число таких приоритетов

Факультет, деканом которого назначен Фетисов, готовит сегодня специалистов в области техносферной безопасности и природопользования. Именно им предстоит в ближайшем будущем стать настоящими проводниками экологических задач, стоящих перед российским обществом. Поэтому важно, что они соответствовали требованиям времени.

- От климатических изменений до глобальной пандемии, от социальной несправедливости до экономического стресса — 2020 и 2021 годы стали глобальным тревожным сигналом, который подчеркнул хрупкость нашего мира и обнажил многие системные проблемы, стоящие перед нашим обществом, - подчеркнул Вячеслав Фетисов. - Мир, обладая значительными социальными потребностями, сталкивается с серьезными проблемами, решение которых открывает перед нами новые перспективы и возможности.

Компания, которая инвестирует в своих сотрудников и цепочки поставок, также получает нематериальные выгоды: привлечение и удержание талантов, более продуктивных работников с меньшей текучестью кадров, более прочные отношения с сообществами и лучшая и правдивая история, чтобы рассказать клиентам и партнерам о своем успешном положительном влиянии на наше общее будущее.