«Калашников» им в помощь. Выпуск электромобиля на автозаводе Лада Ижевск приведет к массовым увольнениям и щедрым отступным

Несмотря на то, что производство Lada Vesta переносится в Тольятти, завод в Ижевске не закрывается. Фото: Shutterstock

… И НАЗВАЛИ ЕГО LADA Е-LARGUS

Небывалая для отечественной экономики история в столице Удмуртии, где работникам местного автозавода Лада-Ижевск в массовом порядке предлагали от 5 до 7 среднемесячных зарплат, лишь бы те поскорее уволились, получила оптимистичное продолжение.

На автозавод в срочном порядке приехали глава Удмуртии Александр Бречалов и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. В минувший четверг встретились с работниками предприятия и объявили им две новости — обе хорошие.

Первая: официально подтвердили, что, несмотря на то, что производство Lada Vesta переносится в Тольятти, завод в Ижевске не закрывается. Более того — он будет выпускать первый российский электромобиль Lada е-Largus. «Комсомолка» уже сообщала об этом, как об инсайдерской информации, и вот теперь она подтвердилась.

- Там же, в сборочном цехе, нам показали концепт нового электромобиля — по сути действующую модель, - рассказал kp.ru побывавший в Ижевске автоэксперт, партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто. - Внешне — почти никаких изменений. Только вместо рычага коробки передач — джойстик. И немного изменена приборная панель — на нее выводится индикатор уровня заряда аккумулятора.

В целом, у электро-«Ларгуса» будет довольно богатое оснащение: мультимедийная система, камера заднего вида, система стабилизации, подушки безопасности, АБС, кондиционер. Кроме того, будет электро-усилитель руля вместо гидроусилителя, что в будущем позволит установить на машину и систему автоматической парковки, сообщает сайт autonews.ru.

Выпуск электро-Ларгуса начнется со следующего года. АвтоВАЗ — не единственное российское предприятие, которое заявило о планах выпускать электромобиль. Но оно стало первым, которое решило это сделать на базе действующей и всем знакомой отечественной модели, а не импортной.

- Ларгус удобен тем, что требует минимальных переделок для варианта «электро», - пояснил Моржаретто. - Платформа у него достаточно длинная, и это дает возможность, убрав бензобак, установить крупный аккумулятор, что обеспечит большой запас хода от одной зарядки. У пассажирской версии автомобиля (она выпускается в двух вариантах - 5-ти и 7-местный) запас хода составит до 400 км от одной заправки, а у коммерческого фургона — 200-250 км. Решили устанавливать менее емкий и соответственно более легкий аккумулятор, чтобы не снижать грузоподъемность автомобиля — 800 кг. Для задач коммерческого транспорта запас хода в 200-250 км — это вполне достаточно.

Но где будут брать электродвигатели — в России же их не производят?

- Да, двигатели и аккумуляторы пока стоят китайские, но сейчас Росатом открыл две площадки по производству аккумуляторных ячеек — в Подмосковье и в Калининграде, - продолжил эксперт. - И еще несколько компаний планируют установить у себя линии по производству двигателей для электромобилей. Думаю, что это будет не с нуля — удобнее купить готовую производственную линию, например, в Китае, а выпуск всех необходимых для сборки компонентов наладить в России.

Выпускать поначалу будут несколько десятков электромобилей в год, а там — как дело пойдет. Ларгус — одна из самых продаваемых машин в России. К тому же ее производству не грозит кризис отсутствия запчастей — практически все, что нужно, производится в России.

ДЕНЬГИ — ХОРОШО, А РАБОТА - ЛУЧШЕ

А вторая хорошая новость, пожалуй, даже поважнее, чем первая, это то, что люди без работы не останутся. Помимо участка по производству электромобиля, в Ижевске останется производство комплектующих для Lada Vesta (в частности, штамповочное производство и производство пластика) и для других автомобилей, которые будут выпускаться в России.

- Сейчас на предприятии работает 3600 человек, а по новым планам нужно примерно полторы тысячи, - говорит Игорь Моржаретто.

Как уже писал сайт kp.ru, пенсионерам и предпенсионерам, если они напишут заявление об уходе, дают по 7 среднемесячных зарплат, остальным - по 5. Но деньги — хорошо, а работа - лучше. Найдут ли те, кто посулится на хорошие отступные, применение своим силам, ведь деньги, как известно имеют свойство быстро заканчиваться.

- Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил работникам, что в городе и в республике много промышленных предприятий и везде требуются люди, - сказал Моржаретто. - Только в Ижевске, по его словам, 19 тыс. вакансий. Есть свободные места и в оборонном концерне «Калашников» - зарплаты там даже выше, чем на автозаводе. А кому потребуется переобучение, это будет сделано за счет бюджета республики, сам человек ничего не будет платить.

По словам Бречалова, более чем для 1,5 тыс. заводчан организованы временные работы, 130 сотрудников уже переведены на другие предприятия республики, а в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение.

ТОП-10. КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОДАЮТСЯ В РОССИИ, июль 2022.

Модель - Количество к июлю 2021 г. - %

Lada Granta* - 6525 -47,9

Lada Vesta - 2135 -81,8

Kia Rio - 1310 -79,7

Geely Coolray - 1219 -12,7

Hyunday Solaris - 11899 -79,5

Hyunday Creta - 1165 -77,1

Haval Julion - 1162 +6,9

Chery Tiggo 7 PRO - 1134 -**

Chery Tiggo 4 - 777 -51,4

Lada Largus - 738 -80,3

* В упрощенной комплектации. Без иммобилайзера, подушек безопасности, ABS, кондиционера (за доплату), системы «ГЛОНАСС». Но с дополнительными опциями: электропривод и поворот зеркал, четыре динамика, зеркало в противосолнечном козырьке переднего пассажира.

** Нет данных

ТОП-3. КАКИХ БРЕНДОВ БОЛЬШЕ ВСЕГО

Российских 30,9%

Китайских* 24,3%

Корейских 21,2%

* Впервые на российском рынке китайские бренды опередили корейские.

Источник: Аналитическое агентство «Автостат»