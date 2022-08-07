Косовские власти отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову

Журналистка «Комсомольской правды» находится на связи с посольством России в Сербии Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналист «Комсомольской правды» Дарья Асламова вышла на связь с нашей редакцией и сообщила, что находится в городе Рашка на сербско-косовской границей. Ночью 7 августа косовские власти отпустили ее после задержания, после чего она самостоятельно добиралась до границы на автобусе.

- До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации, - сообщила Асламова.

Дарья рассказала, что после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину. Сейчас журналистка «Комсомольской правды» находится на связи с посольством России в Сербии.

Для Радио "Комсомольская правда" Дарья Асламова рассказала о своем задержании:

*Дарья вместе со своим мужем поехала делать репортаж о православных монастырях в Косово. На границе на ее российский паспорт среагировали "как на сигнал опасности".

*После двух часов ожидания на границе Асламову с мужем отвезли в полицию.

*Допрос шел много часов. Дарью спрашивали, встречалась ли она с главой российского МИД Сергеем Лавровым, почему была депортирована из Молдовы, работала ли на Украине и виделась ли с Марин ле Пен. Также журналистке постоянно задавали вопросы про спецоперацию, спрашивая, кто победит. Дарья ответила однозначно - победит русская армия.

*Во время допроса Асламовой запрещали вставать с места несколько часов. Главным вопросом было, работает ли журналистка на российские спецслужбы. Дарья ответила, что нет.

*Через несколько часов после начала допроса Асламова узнала, что после ее с мужем задержания полиция Косова заявила, что арестовали русскую шпионку и все соцсети в Косово взорвались истерикой и ликованием. Журналистку предлагали отправить на Украину или "сдать американцам".

*Через несколько часов после задержания Асламову отвезли на границу, вернули личные вещи и начали процедуру депортации, хотя штамп о депортации в итоге не поставили.

Напомним, о задержании Дарьи Асламовой заявил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил о ее работе на российские военные спецслужбы. На самом деле, Асламова по заданию «Комсомольской правды» готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.

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