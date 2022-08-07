Меладзе разнесли после концерта для богачей в Монако: «Пусть поет где хочет - лишь бы не в России»

Певец Валерий Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Валерий Меладзе этим летом поет на курортах и частных вечеринках. Причем еще весной отменили летние концерты Валерия Меладзе в одном из турецких отелей. Менеджер гостиничного комплекса объяснил это так: представители звезды сообщили о том, что певец не сможет приехать и выступить. В отеле отдыхает много русских туристов, возможно Меладзе опасался, что народ негативно отреагирует на его появление. Другое дело – выступления для обеспеченной публики в Европе. Там антипатриотичная позиция Валерия Меладзе никого не беспокоит.

Валерий Меладзе 6 августа пел в Монако. Фото: СОЦСЕТИ

Так 6 августа Валерий Меладзе дал концерт на клубной площадке в Монако. Пел он в очень дорогом Yacht Club de Monaco на набережной, где собираются обеспеченные люди. Вот и на концерте – зрители закусывали «Текилу любовь» устрицами, периодически черпали из ваз ложками черную икру. Цена билетов значилась от 750 до 1200 евро. Пел артист полтора часа. Выступил Меладзе недавно и на частных мероприятиях в Казахстане. Были этим летом у Меладзе выступления в российских регионах и в Москве – также на частных вечеринках у обеспеченных людей: видео в соцсетях от гостей мероприятий нет по просьбе звезды. Состоятельные люди продолжают оплачивать выступления 57-летнего Меладзе. Последние несколько лет Валерий Меладзе входил в число востребованных эстрадных исполнителей именно на частных мероприятиях: часто пел на свадьбах, юбилеях, корпоративах. По словам коллег артиста: теперь у него заказов стало намного меньше. Звезду не хотят приглашать из-за его непатриотичной позиции. Но и нынешних выступлений достаточно для приличных заработков. Гонорар за выступление певца начинается от 4 млн. руб. – сумма меняется в зависимости от места, площадки, заказчиков и других условий.

В декабре у Валерия Меладзе запланирован тур по Германии – идут продажи билетов. К примеру, билеты на самые дорогие места у сцены в Бремене стоят 109 евро (6668 рублей).

Сольник в Москве Валерий Меладзе запланирован на 8 марта 2023 года: в концертном зале в Барвихе – билетов за столиками у сцены по 70 тысяч рублей осталось пару штук; в продаже зато есть места на галерке – самые дешевые по 20 тысяч рублей за штуку. Продано почти 70% зала. Меладзе – это не любимцы народа «Руки Вверх!», Баста или Лепс, которые собирают зрителей на стадионных турах и в больших залах по всей стране. Стадион Меладзе не собрать, а вот небольшой зал для небедной публики – запросто.

Вот так активно разбирают дорогие билеты на сольник Меладзе в Москве. Фото: скрин с сайта продаж

После свежих видео выступления Меладзе в Монако в социальных сетях появились комментарии этого шоу. Много таких: «Пусть поет где хочет - лишь бы не в России и не за российский госбюджет…» Весной подобные комментарии были еще более жесткими. Меладзе на эмоциях отреагировал в соцсетях обещанием уйти с эстрады. Но кто же добровольно покинет «золотую клетку» - а точнее сцену, которая приносит миллионы.

Никаких госконтрактов у Меладзе нет. За последние 5 лет на сайте единой информационной системы в сфере закупок значится четыре официальных мероприятия Валерия Меладзе. Первое: 2020 год, государственное бюджетное учреждение Международный Дом музыки - 538 тысяч рублей. За выступление Меладзе Валерия в концертной программе новогоднее шоу со звездами «Любимые песни о главном». Второе: 2018 год, Томская областная государственная филармония, цена закупки концерта 2 млн. 822 тыс. руб. Третье: 2018 год, БКЗ «Октябрьский» - 3 млн. 15 тыс. руб. За участие Валерия Меладзе и его коллектива в мероприятии «Мелодии осени» проводимом на сцене «БКЗ».

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей — у Валериана Шотаевича вопреки слухам российское гражданство.

Меладзе заработает всегда: если не в России, то в турах по европейским странам и США. Никто не отменял частные вечеринки – хиты Валерия любят на подобных застольях. Вопреки слухам Валерий Меладзе никуда из России не убегал: в подмосковном элитном поселке живет его семья – жена Альбина Джанабаева и трое детей: старший сын – студент, младший – школьник, дочери всего год. Также у Меладзе трое взрослых дочерей от первого брака.

У Меладзе и Джанабаевой трое детей. У Валерия есть еще трое детей — от первой жены. Фото: СОЦСЕТИ

У Валерия Меладзе – российское гражданство. Валериан Шотаевич Меладзе (по документам) зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Помимо заработков на сцене, есть у Валериана Шотаевича еще один источник дохода – правда не такой прибыльный. Музыкант один из совладельцев компании (его доля 45%), которая сдает в аренду собственное здание торгового центра на окраине Москвы – Восточное Бирюлево. Выручка этой компании за 2021 год – 29,6 млн. руб; прибыль – 16,1 млн. руб. Но главные доходы Меладзе – от творческой деятельности. В последнем списке богатых российских знаменитостей (2021 год) Валерий Меладзе по подсчетам Forbes заработал $2,7 млн. за год. Учитывая снижения спроса на музыканта Валерия Меладзе, заработки за 2022 год у него будут скромнее минимум в два раза.

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