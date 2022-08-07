Чубайса выписали, но болезнь может вернуться

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Геннадий Григорьевич! Коли мы с вами предыдущие все этапы болезни Анатолия Чубайса освещали, то предлагаю продолжить. Вот пришла новая информация, что его выписали из итальянской клиники Mater Olbia Hospital, куда он попал с диагнозом «синдром Гийена-Барре».И он направляется во Франкфурт-на-Майне (Германия) на реабилитацию.

- Дай Бог ему здоровья. Собственно, мы с вами прогнозировали, что это так и закончится.

Хотя - были попытки усугубить ситуацию.

Единственное, что мне в этой ситуации не понравилось – это вмешательство местной итальянской прокуратуры.

(К Чубайсу, который во время своего отдыха на Изумрудном побережье Сардинии заболел и находился на лечении в итальянском городе Олбия, приезжал прокурор города Темпио-Паузания Грегорио Капассо. Как писала газета La Nuova Sardegna, местная прокуратура собирается разобраться в истории, связанной с заболеванием экс-главы «Роснано». Тем более, что первоначально некоторые итальянские СМИ заявили о его «возможном отравлении». - А.Г.)

Видимо, искали какие-то криминальные этиологические корни в этом во всем…

- Токсикологические анализы, по-моему, ему там делали - это вы имеете в виду?

- Нет, они и так будут сделаны, без него.

Но тот прокурор пытался, я так понимаю, найти «что-то привнесённое» в естественный биологический процесс.

Хотя, госпитализация, на мой взгляд, могло стать результатом перенесенного накануне инфекционного заболевания.

- Вы сказали, он инфекцию перенес – а какую?

- Да любую.

- Корону?

- На фоне коронавирусной инфекции, которая сейчас продолжается, возникали и такие процессы.

Правда, они достаточно редкие, доступные в научной литературе данные говорят о том, что такое заболевание бывает в 1,8 случаев на 100 тысяч населения.

Тут могут быть и коронавирусные, и другие инфекции, но, поскольку сейчас самая распространенная - корона – то наверняка и это сыграло свою роль.

- А Чубайс быстро восстановится? У него там проблемы с ногами, с руками, глаз не закрывался…

- Тут проявления индивидуальное.

После данного конкретного случая заболевания он, конечно, восстановится в те регламентские сроки, которые есть.

Но на будущее не исключено, что у Анатолия Борисовича опять могут возникнуть эти процессы, поскольку у него в иммунной системе есть фундаментальные изменения. И вот этот аутоиммунный процесс, когда иммунная система начинает бороться с собственными клетками организма – это патология. Здесь уже санировать ситуацию нужно будет после восстановления.

- А это дорого по деньгам? В Италии - лечиться, потому проходить реабилитацию во Франкфурте-на-Майне?

- Вообще, медицинская помощь, тем более при тяжелых процессах, она дорого обходится государству, а в данном случае, поскольку Чубайс лечится в частной клинике, то, значит, - и для него.

И, может быть, даже недоступно дорого для многих, вернее, для большинства населения России.

- Суммы не будем называть?

- Зачем? Я откуда знаю сумму? Это зависит от конкретной клиники и от того сервиса, который там оказывается. Но это всегда дорого.

- Спасибо.