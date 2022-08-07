Чубайса госпитализировали на итальянском острове Сардиния с диагнозом «синдром Гийена-Барре» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый из россиян, кому «посчастливилось» застать 90-е, знает фразу «Во всем виноват Чубайс». А еще оттуда к нам пришло и другое выражение: «Чубайс - непотопляемый». Вот ничто его не берет! И в каких только делишках ни подозревали реформатора, и покушались на него со взрывали и стрельбой... А теперь, похоже, отступает и недуг, из-за которого Анатолий Чубайс попал в реанимацию и его даже парализовало.

Напомним, бывший глава «Роснано» уехал из России в конце марта. Наслаждался жизнью, устроил турне по южным странам. Турция, Кипр, Израиль, Италия - это только те места, где «отца русской приватизации» сфотографировали россияне. Но в последних числах июля организм путешественника дал сбой и он попал в реанимацию. Первой об этом сообщила Ксения Собчак, которая поддерживает связь с семьей Чубайса.

Как выяснилось, Чубайса госпитализировали на итальянском острове Сардиния с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Этот редкий синдром возникает по самым разным причинам – например, он может быть последствием перенесенного ковида или даже прививки от коронавируса. Как пишет Собчак, Чубайс действительно болел ковидом в 2020 году, а полгода назад сделал последнюю прививку.

Заболевание это поражает иммунную систему, снижает мышечный тонус, нарушает чувствительность. Что и случилось с Чубайсом:

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова (супруга Чубайса, - Ред.)», - написала Собчак в своем телеграм-канале на прошлой неделе.

Несмотря на пугающие симптомы, болезнь эта не такая уж и страшная. Подавляющее большинство пациентов выздоравливают без последствий. Что, похоже, постепенно и происходит с Чубайсом. Как написала в воскресенье итальянская La Repubblica, его уже выписали из больницы. По данным журналистов, из Италии Анатолий Борисович направится в Германию: реабилитацию он будет проходить во Франкфурте-на-Майне.

КСТАТИ

А что с отравлением?

Тем временем итальянские стражи порядка продолжают расследование - проверяют версию, что в больницу Чубайс попал из-за отравления. Комнату, из которой медики забрали «русского туриста», проверили специалисты в костюмах химзащиты, а в больнице с ним беседовал местный прокурор. Результаты токсикологического анализа пока не готовы. Но, видимо, итальянцы не особо верят в покушение - иначе Чубайса, скорее всего, попросили бы задержаться на Сардинии на период расследования. Как пишет La Repubblica, поскольку пациенту уже стало лучше, речь скорее идет о «естественном» неврологическом заболевании, а не об отравлении.