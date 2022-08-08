Почему Ваня Ургант милый, а патриоты душные

Фото: Александр ГЛУЗ

Опытному глазу в социальных сетях в эти дни сразу видно, что попытка околоприлепинских деятелей в Госдуме поиграть в наш русский маккартизм и составить списки нелояльных "мастеров культуры" - вызвала явное недовольство Кремля, и тот строго отшивает слишком активных патриотов, из всех орудий защищая условного Ивана Урганта.

Примерно понятно, почему так происходит: наша власть не хочет ссориться с теми, кто поссорился с ней, она любит и ценит фрондирующих либеральных мажоров как этаких загулявших племянников, инфантильных, но родных, она надеется, что эти племянники - когда им в Париже, Тель-Авиве и Риге станет скучновато и чуть-чуть бедновато, - таки опомнятся и вернутся домой, к сладким бюджетам, и она, власть, вовсе не собирается после 24 февраля сжигать все мосты к прежней жизни и прежней политике, пусть даже кто-то и думает, что эти мосты уже сожжены.

А вот "инициативников", как это называлось в КГБ, власть не любит и своими их не считает. Пользуется их услугами, когда надо, но и не более того. Конечно, любому королю или барону требуется верная дружина, чтобы припугнуть потерявшего берега графа или маркиза, но граф или маркиз - он все равно свой, даже если потерял берега, а вот дружина должна сделать дело в четко оговоренных рамках, получить несколько золотых монет за службу, да и не встревать в разговоры знатных людей.

Конечно, этот феодальный порядок, в рамках которого Кремлю Иван Ургант куда ближе и милее пылких сторонников СВО - это порядок противный. Или, как говорят феминистки, токсичный. Такого порядка в правильном мире быть не должно. Но это и так понятно.

А мне сейчас важнее другое.

К сожалению, прилепинцы придумали своего коллективного сенатора Маккарти таким образом, что можно только вздохнуть и отвернуться.

Ну что это за деревянные личности, которые садятся в парламенте и пишут списки, как будто это цензурная проверка репертуара колхозной дискотеки:

1. Иван Иванов. Молчит.

2. Петр Петров. Молчит.

3. Семен Семенов. Выступил против.

А потом будут еще голосовать и рассылать "по инстанциям", мол, прошу, товарищ, принять меры.

На каком деревообрабатывающем комбинате изготовили таких патриотов?

Для нашей demshiza - и удобно, и смешно, что с ними взялись воевать таким образом. По-нашему, по-капээсэсному, совсем как в 1983 году, когда в справках точно так же писали: "1. Ансамбль Секс-Пистолеты. Рок, наркотики, антисоветская пропаганда 2. Ансамбль Дип Пурпле. Насилие, наркотики, какафония".

Ну и чем дело кончилось, помните?

Нет, дорогие прилепинцы, с demshiza бессмысленно воевать дурацкими госдумовскими бумажками, да еще коряво и с грубыми ошибками составленными.

Чтобы ее победить, нужно создать не донос, но - атмосферу. Ощущение в обществе.

То ощущение, когда кажется, что есть какая-то яркая, веселая, нарядная, изящная, модная толпа, и не толпа даже, фу, а множество отдельных прекрасных людей, и все они - добровольно и страстно, без всяких списков, - поддерживают нас, Россию и русское дело, - а кто на той стороне, те какие-то неинтересные зануды. Душнилы, как сейчас принято выражаться.

Именно в этом ощущении - настоящая власть над умами, а не в идиотских бумажках с перечислением плохих ребят.

И пока мы не научимся создавать атмосферу - и, таким образом, умственную и эстетическую власть, - мы дальше секс-пистолетов и дип пурпле не уедем.

На мягких лапах надо к противнику подходить, тихо и со спины, - а не бить в барабан, к тому еще и дырявый.

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