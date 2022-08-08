Али Кавак: В Россию поступают самые свежие, натуральные и качественные турецкие фрукты и овощи

Каковы ваши ожидания в отношении экспорта, как отрасли, в Россию после устранения негативных последствий глобальной эпидемической ситуации? Создает ли глобальная конъюнктура новые возможности и новое деловые связи в сфере экспорта турецких свежих фруктов и овощей в Россию?

Сегодня, как и в раньше, самым важным и крупнейшим рынком для турецкого экспорта свежих фруктов и овощей является Российская Федерация. В будущем самым крупным рынком для нас станет Россия. Потому что Россия очень важна для отрасли свежих фруктов и овощей. Мы экспортируем большую часть общего объема экспорта свежих фруктов и овощей в Российскую Федерацию. Цитрусовые стоят на первом месте. Мы не только ценим российский рынок, но и постоянно следим за потребительскими привычками в России, чтобы развивать этот рынок и увеличивать долю турецкой продукции, а также постоянно совершенствуем наше производство, экспорт и логистику в соответствии с запросами потребителей. Мы актуализируем наше производство, всегда учитывая запросы россиян.

Экспорт свежих фруктов и овощей, составивший в 2020 году 2 миллиарда 729 миллионов долларов, в 2021 году увеличился на 13%. Экспорт свежих фруктов и овощей, который за первые 6 месяцев 2021 года составил 472 миллиона долларов, за тот же период этого года составил 455 миллионов долларов. Наш экспорт в Россию продолжается. На некоторые продукты, такие как перец, виноград, гранат, грейпфрут, в России были установлены квоты. В результате проведенных переговоров и экспертиз по нашим инициативам в настоящее время нет запрещенных к экспорту товаров. Это очень важное для нас достижение. Несмотря на увеличение логистических издержек параллельно с ростом цен на энергоносители, из-за географической близости нашей страны к России, увеличение логистических расходов поставит нашу страну в выгодное положение по сравнению с другими странами. Я полагаю, что эта ситуация повлияет на наши показатели экспорта в ближайшие месяцы. В 2022 году наша цель — увеличить объемы экспорта свежих фруктов и овощей в Россию выше уровня 2021 года. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы наш экспорт, который находится в диапазоне 1 миллиарда долларов, был на уровне 1,5 миллиарда долларов.

Отношения между Турцией и Россией развиваются очень хорошо как в политическом, так и в экономическом плане. Как экспортеры, мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечивать и поддерживать хорошие отношения и сотрудничество между Турцией и Россией, продолжающееся уже много лет. Я всегда рассказываю бизнесменам в отрасли, как прекрасна Россия.

Какие новшества ждут конечного потребителя в сельхозпродукции в глобальном масштабе? Какую политику вы ведете в новом периоде для турецкой отрасли свежих фруктов и овощей?

В последние годы сельское хозяйство в Турции было реструктурировано. Вместе с Министерством сельского и лесного хозяйства и Министерством торговли мы, как Ассоциации экспортеров, приложили немало усилий для повышения осведомленности производителей о продукции. Мы считаем, что достигли очень хорошего результата в модернизации сельского хозяйства, повышении осведомленности производителей. Эти исследования ценятся и в России. На встрече в Анталии российский уполномоченный чиновник заявил, что Турция должна стать примером для Европы в сфере использования химикатов.

Важнейшим пунктом повестки дня для конечного потребителя сельскохозяйственной продукции в глобальном масштабе является глобальный продовольственный кризис. В контексте этого надвигающегося кризиса есть два важных вопроса, которые необходимо решить в ближайшие годы: цены на сельскохозяйственную продукцию и отходы этой продукции. Особенно следует учесть, что свежие овощи и фрукты доставляются потребителю через множество посредников, переходя из рук в руки. Поэтому, рост или снижение цен на продукцию напрямую влияет на производство в следующем году, и возникает дефицит или избыток продукции. Чтобы предотвратить колебания цен на продукцию и, таким образом, сохранить производственный баланс, цепочка поставок от производителя к потребителю должна строго контролироваться. Принимая во внимание, что очень большое количество продовольствия, например, одна треть мирового производства, выбрасывается, не будучи потребленным, крайне важно повысить уровень образования и осведомленности конечных потребителей и поставщиков услуг, в том числе производителей, а также обеспечить изменение поведения потребителей для предотвращения возникновения пищевых отходов. В свете этой информации мы стремимся внести свой вклад в систему транспортировки нашей продукции до конечного потребителя с помощью инноваций и улучшений, и особенно методов цифрового маркетинга. Мы стремимся проводить различные исследования, которые повысят осведомленность о пищевых отходах как среди наших производителей, так и среди потребителей.

Не могли бы вы рассказать о проделанной работе по популяризации производства органических овощей и фруктов?

Россияне нуждаются в здоровых продуктах, не содержащих химикатов и не наносящих вреда здоровью людей и животных. Это вопрос, которому мы придаем большое значение и уделяем особое внимание. Мы заботимся не только о русском, но и о своем народе. Поскольку 91 процент фруктов и овощей, произведенных в Турции, потребляется на внутреннем рынке. Мы не можем экспортировать продукты, которые, по нашему мнению, не подходят для того, чтобы кормить собственный народ. Мы стремимся производить здоровую, не содержащую химических веществ безотходную продукцию для всех потребителей в России и Турции. Мы осуществляем наш экспорт в соответствии с этими целями.

Потребительские предпочтения на зарубежных рынках смещаются в сторону экологически чистых свежих фруктов и овощей. В Турции поощряется производство органических продуктов, поскольку спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках направлен на органические продукты. Наше Министерство сельского хозяйства разрабатывает различные проекты по этим вопросам.

Стратегии сохранения биоразнообразия от поля до стола в сельскохозяйственном производстве выходят на первый план в Плане действий по «Зеленому курсу», который представляет собой указания, направленные на обеспечение адаптации Турции к политике по борьбе с изменением климата, которая набрала обороты в международной торговле в последние годы, и повышение конкурентоспособности экспорта. Эффективное проведение работ по сокращению использования пестицидов и противомикробных препаратов также имеет большое значение для экспорта. Поэтому нашим производителям необходимо быстро перейти на единичное производство, соответствующее значениям Предельно допустимых концентраций (MRL) и не имеющее проблем с остатками. Для этого мы предложили Министерству сельского и лесного хозяйства и Министерству торговли модель обязательного и ответственного сельскохозяйственного консультирования. Наши производители будут выполнять свои программы опрыскивания и внесения удобрений под контролем и надзором этих центров, и если в продуктах будут обнаружены остатки пестицидов, ответственность за это будут нести сельскохозяйственные консультационные центры.

Вы уже много лет придерживаетесь эффективной коммуникационной стратегии в России. Вы провели успешные кампании. Вы получили награды за лучший бренд. Каковы ваши планы относительно России в новом периоде? Какова ваша коммуникационная стратегия?

Мы стремимся получить все награды в России!

Уже 8 лет мы проводим специальные кампании и коммуникационные проекты, которые охватят все каналы с российскими СМИ.

В результате наших кампаний Турецкая индустрия свежих фруктов и овощей была номинирована

Комсомольской правдой, важной медиа-организацией Российской Федерации, в категории «Мировые легенды», которая является самой важной и высшей категорией в конкурсе «50 легендарных Брендов». В самой ценной номинации конкурса она была выбрана первой, опередив многие мировые бренды.

Эти награды нас мотивируют. Мы и дальше работаем для русского народа.

В Россию поступают самые свежие, самые натуральные и качественные турецкие фрукты и овощи, в этом у потребителя нет ни малейших сомнений. Помимо свежести и качества продуктов, покупатели также очень довольны доступными ценами. Хочу обратить внимание граждан России на то, что мы, как Ассоциация экспортеров свежих фруктов и овощей, тщательно следим за всем процессом производства продукции, включая все этапы производства, качества и контроля.

Наши коммуникации идут в ногу со временем!

Я убежден, что параллельно с сегодняшними цифровыми разработками, важным фактором в обеспечении доступа к молодому поколению является акцент на рекламной деятельности в цифровой среде. Поэтому я считаю, что мы должны приложить дополнительные усилия, чтобы сосредоточиться на изучении рекламных возможностей в цифровых медиа.

На правах рекламы.