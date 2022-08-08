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Звезды8 августа 2022 13:10

Уволившая художника за патриотическую позицию группа «Би-2» спешно опровергает отъезд из России

Группа «Би-2» назвала «вбросами» слухи об отъезде из России
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
На снимках Лева снят около памятника мопсу на фоне гор

На снимках Лева снят около памятника мопсу на фоне гор

Фото: СОЦСЕТИ

Отыграв 10 июля скандальный сет на «Газпром-Арене» после матча за Суперкубок России по футболу, освистанная группа «Би-2» покинула страну.

В целом это никого не удивило, ведь в соцсетях музыканты не стеснялись в оскорбительной форме отзываться об СВО, «липовой русской духовности», предрекали России превратиться в «облупленный бассейн без воды», а еще уволили художника по свету Давида Мисакяна, готовившего шоу и спецэффекты для коллектива, за открытую патриотическую позицию.

Музыканты отказались петь в Омске под баннером «Za президента» на стадионе «Красная звезда», выпустили подчеркнуто антимилитаристскую песню «Колыбельная», на тот самый оглушительный свист «Газпром-Арены» отреагировали с позитивом: «было все равно», а на вопросы от подписчиков в соцсетях «Чей Крым?» отвечали коротко: «иди на ***».

Однако прошло время — и солисты «Би-2», как и будто завершивший карьеру в России Юрий Шевчук, начали подавать знаки, что они все же еще продолжат радовать нашу страну творчеством.

— Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска, — поторопились вдруг сообщить фанатам музыканты, выложив фото с отдыха. — С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно.

Фото: СОЦСЕТИ

На снимках Лева снят около памятника мопсу на фоне гор, Шура улыбается в окружении детей, а остальные музыканты коллектива или отдыхают в баре, или с семьей, или с гитарой в подсолнухах.

Фото: СОЦСЕТИ

Об отмене концертов группы в России речи не идет: во всех официальных пабликах «Би-2» на настоящий момент значатся выступления в Самаре (27 августа), Волгограде (2 сентября), Томске (16 сентября) и других городах.

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