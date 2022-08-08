Уволившая художника за патриотическую позицию группа «Би-2» спешно опровергает отъезд из России

На снимках Лева снят около памятника мопсу на фоне гор Фото: СОЦСЕТИ

Отыграв 10 июля скандальный сет на «Газпром-Арене» после матча за Суперкубок России по футболу, освистанная группа «Би-2» покинула страну.

В целом это никого не удивило, ведь в соцсетях музыканты не стеснялись в оскорбительной форме отзываться об СВО, «липовой русской духовности», предрекали России превратиться в «облупленный бассейн без воды», а еще уволили художника по свету Давида Мисакяна, готовившего шоу и спецэффекты для коллектива, за открытую патриотическую позицию.

Музыканты отказались петь в Омске под баннером «Za президента» на стадионе «Красная звезда», выпустили подчеркнуто антимилитаристскую песню «Колыбельная», на тот самый оглушительный свист «Газпром-Арены» отреагировали с позитивом: «было все равно», а на вопросы от подписчиков в соцсетях «Чей Крым?» отвечали коротко: «иди на ***».

Однако прошло время — и солисты «Би-2», как и будто завершивший карьеру в России Юрий Шевчук, начали подавать знаки, что они все же еще продолжат радовать нашу страну творчеством.

— Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска, — поторопились вдруг сообщить фанатам музыканты, выложив фото с отдыха. — С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно.

Фото: СОЦСЕТИ

На снимках Лева снят около памятника мопсу на фоне гор, Шура улыбается в окружении детей, а остальные музыканты коллектива или отдыхают в баре, или с семьей, или с гитарой в подсолнухах.

Фото: СОЦСЕТИ

Об отмене концертов группы в России речи не идет: во всех официальных пабликах «Би-2» на настоящий момент значатся выступления в Самаре (27 августа), Волгограде (2 сентября), Томске (16 сентября) и других городах.