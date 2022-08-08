Измученному болезнью Борису Корчевникову стало хуже

В июле 2019 года Борис рассказал, что перенес тяжелейшую операцию

Борис Корчевников совсем скоро вновь появится в эфире, радуя публику задушевными беседами с новыми звездными героями. Не секрет, что артист невероятно позитивный, добрый и открытый, буквально очаровывает всех своим обаянием. Вот только со здоровьем у звезды экрана все очень печально.

Для общения с гостями Борис Корчевников ранее пользовался слуховым аппаратом. Однако в последнее время состояние телеведущего ухудшилось, потому ему установили специальное приложение в гаджетах.

Сейчас на "России 1" полным ходом идет запись шоу "Судьбы человека", программы является Корчевников. Звезды доверяют артисту свои секреты, откровенно рассказывают о жизненных перипетиях.

Правда, теперь для полноценного общения с гостями и коллегами Борису помогает не только слуховой аппарат, но и специальное приложение в мобильном телефоне. "Некоторые фразы Бориса перезаписывают, некоторые он переговаривает сам. Редакторы всем заранее честно признаются, что Боря плохо слышит, но по факту, кажется, не слышит совсем. Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам", - поведал осведомленный источник.

По его словам, у Бориса все время включен переводчик на телефоне, которым пользуются глухие. "Чтобы речь собеседника в реальном времени преобразовывалась в текст на экране. Три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше", - цитирует осведомителя "СтарХит".

Отметим, разговоры о том, что Борис теряет слух, ходят уже несколько лет. Его коллега Сергей Соседов как-то делился: "Я хорошо помню один эпизод. Я в тот момент стоял рядом с Борей на съемках «Прямого эфира» и слышал, как громко редакторы орали ему в «ухо». На передаче «Судьба человека» хотя бы один герой, в этой ситуации Корчевникову работать легче".

Напомним, 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" телеведущий объявил, что перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. После МРТ был поставлен диагноз "опухоль мозга". Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной".

В июле 2019 года Борис рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. "Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - заявил он.

В 2022 году артист перенес новую операцию. Борис рассказал, что проходит серьезную стадию лечения. "У меня есть проблемы после недавней операции на слуховом нерве. Все дается сложнее - любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное", - признавался артист.