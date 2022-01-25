Известная ведущая ударила побольнее одинокого Бориса Корчевникова: "Кому ты нафиг нужен"

Борис Корчевников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Борис Корчевников к своим 39 годам пока не обзавелся семьей. Он буквально живет на работе. А дома любимца публики терпеливо ждет кот Степа. Меж тем поклонники не теряют надежды, что однажды их кумир обретет личное счастье.

Борис Корчевников не раз заявлял, что хотел бы иметь семью и мечтает обзавестись детьми. Но после романа, а потом, по слухам, еще и свадьбы с прекрасной Анной-Сесиль Свердловой знаменитый артист так и не смог завести новых отношений. Коллеги же звезды пытаются помочь Борису обрести счастье.

На всю страну его знаменитые гости разбираются в том, что же мешает Корчевникову найти свою вторую половинку. Так, очередной гостьей шоу телеведущего стала Ксения Стриж. Знаменитость в подробностях рассказывала о своих любовных драмах. В какой-то момент Борис едва не пустил скупую мужскую слезу, слушая исповедь визави.

Закончив, бывшая возлюбленная Андрея Макаревича вдруг принялась за личную жизнь Бориса. "Не надо к этому всему в этой жизни так серьезно относиться. Вот поэтому ты до сих пор и не женат. Будешь старый - кому ты нафиг нужен. Хотя бы тренировочный раз надо жениться", - сказала, как отрезала, энергичная Стриж.

Неожиданно ей парировала актриса Яна Поплавская. "Ну ты насоветуешь сейчас ему. Я вот в итоге на 25 лет в браке задержалась", - напомнила артистка своем браке с режиссером Сергеем Гинзбургом, который после развода чуть ли не обобрал ее до нитки.

Сам Корчевников советы опытных дам не стал комментировать. Ведущий предпочитает не делиться подробностями личной жизни. К тому же он очень религиозен и старается жить по заветам православия, поэтому к выбору спутницы жизни относится предельно серьезно. Ранее ведущий признавался: "Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!" - огорошил он как-то народ.