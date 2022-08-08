Стало известно, когда Запорожье может присоединиться к России

Решение принимали жители области. Те, кто не уехал и сегодня, наконец, может свободно высказывать свое мнение Фото: REUTERS

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о референдуме о присоединении региона к России. Документ был появился в рамках движения «Мы вместе с Россией», которое проходит в Мелитополе. За это решение единогласно высказались 1,5 тысячи его участников.

Теперь задача избирательной комиссии - проработать документы, чтобы провести плебисцит максимально легитимно. В том числе речь и о приглашении наблюдателей.

- Мы всех ждем, всех приглашаем, - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" член верховного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. - В то же время мы прекрасно понимаем, что по отношению к тем, то планирует приехать к нам, будут колоссальные репрессии. Но я уверен, что к нам доедут люди. Но для нас наблюдатели очень важны, потому что мы это делаем не для галочки или каких-то формальностей.

Дату референдума пока не называют. «Будет распоряжение главы администрации, и тогда мы озвучим», - отметил Рогов. Пока ясно только, что плебисцит планируют провести в сентябре.

Украинские паблики уже успели обвинить власти Запорожья в постановке и в том, что за решение о референдуме голосовали подставные люди. Эти заявления категорически отвергаются:

- Мы никого не завозили автобусами и поездами из России. Это не массовка с «Мосфильма» или переодетые российские солдаты. Решение принимали жители области. Те, кто не уехал и сегодня, наконец, может свободно высказывать свое мнение, - сказал чиновник.

Что касается территорий, где будет проводиться голосование, то пока речь идет о городах, где власти смогут обеспечить полную безопасность. В то же время военно-гражданская администрация рассматривает и вариант с электронным голосованием для для тех, кто покинул Запорожскую область или живет в еще не освобожденных городах.

- Сейчас мы готовим офлайн и 100%, что всё получается. Что касается электронного голосования, то мы об этом думаем, смотрим, чтобы была техническая возможность это провести, — заявил Рогов. - Но к нам уже поступают запросы от тех, кто не сможет присутствовать лично. Для нас главное – безопасность людей. Если получится сделать так, что за свой голос никто не пострадает, значит обязательно сделаем.

Помимо этого, в Запорожье усилят меры по обеспечению безопасности из-за планируемого мероприятия.

- Что именно, я озвучивать не буду. Потому что, понятное дело, наши оппоненты, наши противники или даже наши враги (потому что они хотят нас убить) будут прекрасно понимать и пытаться то, что мы делаем, обходить. Из того, что можно озвучить, понятно, и система ПВО сейчас усиливается, причем усиливается активно, — рассказал Рогов.

На решение властей Запорожья о проведении референдума уже отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что «для проведения референдума вся территория региона должна быть очищена от неонацистов», а также, что «Россия не будет отталкивать жителей Запорожья в случае их решения войти в состав РФ».

23 июля глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал указ о создании избирательной комиссии, которая должна провести референдум о вхождении в состав России.