В администрации Запорожья рассказали, как будет проводиться референдум о присоединении к РФ

Власти Запорожья заявили, что в ходе спецоперации РФ вся территория региона будет освобождена от украинских военных Фото: ТАСС

Референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет проходить на территориях, где есть возможность обеспечить безопасность организаторов и участников голосования. Об этом сообщил член совета ВГА региона Владимир Рогов.

"Референдум будет физически проводиться там, где есть возможность обеспечить жителям Запорожской области безопасность и прозрачность их волеизъявления. Давайте не будем загадывать, посмотрим, какая линия фронта будет в будущем, как все изменится", - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Рогова, дата референдума окончательно еще не утверждена, ожидается, что она будет объявлена в ближайшее время.

Также Рогов сообщил, что власти области не сомневаются в том, что находящийся под контролем Киева город Запорожье вскоре будет освобожден.

"Мы же прекрасно знаем, что Запорожье будет освобождено. Это знают и наши противники. И именно поэтому они в истерике сейчас лупят по Запорожской атомной станции, пытаясь совершить техногенную катастрофу общечеловеческого масштаба. Потому что такого количества ударов по АЭС не было никогда. Сейчас каждый день идут удары – РСЗО, тяжелой артиллерией, ударными беспилотниками. То есть это их агония", - пояснил член совета запорожской ВГА.

Ранее о намерении провести референдум о присоединении Запорожской области к России заявил глава временной военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. Чиновник уже подписал распоряжение о проведении плебисцита. Его решение поддержали более 700 местных активистов и общественников. Частично референдум может пройти в онлайн-формате, но пока этот вопрос окончательно не решен.