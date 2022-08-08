Инопланетный зонд упал в Тихий океан: ученые пытаются убедить общественность начать поиски

Художественное изображение упавшего объекта

Ученые из Гарвардского университета (Harvard University) – профессор Ави Лёб (Avi Loeb) и его коллега Амир Сираж (Amir Siraj) недавно выступили со статьей в издании Universe Today. И тем самым продолжили убеждать общественность, в том числе и научную, что объект, который вошел в атмосферу Земли 8 января 2014 года и в тот же день упал в Тихий океан недалеко от Папуа-Новой Гвинеи, был межзвездным. То есть прилетел из другой звездной системы. Но был не метеоритом, а инопланетным зондом. Поэтому так важно его найти. Район падения известен. Ученые определили участок для поиска размером 10 на 10 километров – не столь уж большой, чтобы не рассчитывать на успех. К тому же объект должен быть магнитным. Что облегчит задачу.

Напомню. Лёб и Сираж – в то время аспирант - проанализировали траекторию космического гостя и определили, что тот двигался со скоростью более 60 километров в секунду (216 000 километров в час). То есть, гораздо быстрее любых метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе. Из чего исследователи и сделали вывод, что объект прилетел из другой звездной системы. Свои доводы они изложили в статье, которую направили в журнал The Astrophysical Journal Letters. Но статья так и не была опубликована. Вмешалось Космическое командование США (United States Space Command - USSC), которое, как выяснилось, сразу же засекретило информацию, касавшуюся пролета объекта. Якобы причина была в том, что ученые использовали данные со спутника-шпиона Министерства обороны и со станций слежения за объектами, входящими в атмосферу Земли. С их помощью военные контролируют перемещения баллистических ракет и распознают ядерные взрывы. Обнародование данных раскрыло бы возможности системы.

Но что-то вдруг изменилось. И недавно -– в начале апреля 2022 года – генерал-лейтенант Джон Шо (Lt. Gen. John E. Shaw), заместитель командующего USSC вдруг проинформировал NASA, направив специальный меморандум. В нем он признал, что Лёб и Сираж в свое время правильно определили скорость объекта. И что она – столь высокая - вместе с гиперболический траекторией объекта неоспоримо свидетельствуют о том, что тот не местный, а межзвездный.

Это подтвердил главный научный сотрудник Командования космических операций Космических сил США (US Space Force’s Space Operations Command’s Chief Scientist) Джоэл Мозер (Joel Mozer): «оценка скорости…достаточно точна, чтобы указать на межзвездную траекторию».

Получается, что «ново-гвинейский пришелец» залетел в Солнечную систему раньше Оумуамуа – так называемого межзвездного астероида, который в 2017 году обнаружили астрономы из Гавайского университета и посчитали первым гостем такого рода - из числа известных науке, конечно. Его и назвали соответственно: Оумуамуа - «посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского.

Кстати, Ави Лёб активно пропагандирует гипотезу о том, что и Оумуамуа – 400-метровый цилиндр – представляет собой космический корабль, потерявший управление. У Лёба полно единомышленников. Они даже предлагают догнать «посланника», который пока находится в пределах досягаемости земных космических аппаратов.

Оумуамуа - «посланник, прибывший первым издалека» в дословном переводе с гавайского

Объект, упавший в Тихий океан 8 января 2014 года, получил официальное обозначение CNEOS 2014-01-08. Размер имел не более метра, весил примерно полтонны. Возможно, он и в самом деле представлял собой метеорит, а возможно, и автоматический разведывательный зонд. Лёб очень хочет его найти. Хотя бы фрагменты. Ученый подыскивает подходящую компанию.