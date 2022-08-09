«Теперь у меня каменные ягодицы»: Собчак рассказала о своем знакомстве с парижским извращенцем

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном проводит выходные во Франции. Телеведущая остановилась в отеле, расположенном в самом центре города. В Telegram журналистка похвасталась видом из своей спальни, окна которой выходят на Лувр. В гостинице Ксения воспользовалась услугами консьержа для того, чтобы купить билеты на популярные туристические развлечения. Сначала Собчак сводила сына в парижский Диснейленд. А затем показала Платону Эйфелеву башню. Правда, визит на главную достопримечательность Франции оказался не таким приятным, как рассчитывала Ксения.

На своей странице в соцсети знаменитая блондинка пожаловалась на казус, который с ней случился по вине консьержа. Оказалось, что тот купил для Собчак самые дешевые билеты на Эйфелеву башню. Поначалу Ксению приятно удивила стоимость входных билетов. Но потом она подняла принцип формирования ценника для посетителей. Выяснилось, что Ксения получила билеты на пеший подъем по лестнице без лифта. Разгневанная блондинка в сердцах обозвала консьержа дураком и извращенцем из-за того, что ей пришлось преодолеть бессчетное количество ступенек. Зато теперь, по признанию Собчак, у нее «каменные ягодицы».

- Купили билеты подняться на башню. Первое удивление - билеты супердешевые. Второе - с нашими билетами вообще проходишь без очереди, гордо мимо толпы туристов. Третье удивление - дурак-консьерж купил билеты «пеший подъем на башню». ПЕШИЙ. Без лифта. Всего 325 ступеней, - сообщила Ксения. - Платон мужественно дошел до первого этажа, и сказал - «мам купи лифт в следующий раз». А у меня теперь каменные ягодицы. Консьерж - извращенец.

Телеведущая показала сыну Платону Эйфелеву башню. Фото: соцсети.

Вероятно, консьерж из отеля Собчак решил сделать постоялице приятное и купил билеты подешевле, чтобы помочь ей сэкономить. Ведь в Европе даже многие состоятельные люди предпочитают путешествовать скромно, как бюджетные туристы. А, возможно, он просто не разобрался в категориях цены и приобрел первые попавшиеся билеты. В любом случае, Ксения теперь знает, сколько ступенек в лестнице Эйфелевой башни – а это уже полезный опыт.

Визит Ксении в Диснейленд тоже нельзя было назвать идеальным. По словам блондинки, в этот день в Париже царила адская жара под сорок градусов. Но ради того, чтобы доставить сыну удовольствие, Ксения мужественно вытерпела день на открытом воздухе и покаталась с ребенком на самых популярных аттракционах.