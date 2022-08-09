«Настали темные времена»: К Дональду Трампу пришли с обыском

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп в созданной им соцсети Truth Social сообщил, что его резиденция в Мар-а-Лаго подверглась обыску. Политик считает действия прокуратуры неправомерными.

– Для нашей нации настали темные времена, мой дом в Палм-Бич, во Флориде, находится в осаде. – написал он. Он также сообщил, что поместье «разгромлено и оккупировано».

По мнению Трампа, обыск, в котором приняло участие большое число сотрудников ФБР, инспирирован радикалами от Демократической партии США и имеет своей целью любыми способами помешать ему принять участие в президентской гонке в 2024 году из-за боязни его победы.

В правоохранительных органах информацию об обыске пока не комментируют. Там сообщили лишь, что в момент обыска Трампа в Мар-а-Лаго не было.

В американских СМИ, в частности, в The New York Times, предполагают, что действия силовиков связаны с тем, что в резиденции Трампа хранились официальные документы времен его президентства, которые могут представлять государственную тайну.

Журналисты The New York Times, получившие некоторую информацию, говорят, что в коробках, которые Трамп вывез из Белого дома в свой дом «содержится много страниц засекреченных материалов».

Согласно американским законам, покидая Белый дом, Трамп обязан был оставить все документы, а те, которые успел вывезти к себе в частные владения – должен был вернуть.

В Комитете по надзору Палаты представителей США уже заявили, что на фоне новой информации расширяют расследование в отношении экс-президента.