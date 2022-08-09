Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все хорошее когда-нибудь кончается. Эпоха ИКЕА в России - а это была хорошая эпоха - официально завершается в следующий понедельник. Именно 15 августа, в 20:00 по московскому времени, закончится прощальная распродажа шведско-нидерландской компании.

Напомним, в марте ИКЕА приостановила работу в России. А в июне объявила, что закрывает свои магазины в нашей стране и будет избавляться от продукции, оставшейся на российских складах. Для начала устроили закрытую распродажу только для сотрудников. А в начале июля стартовал второй этап - финальная распродажа через сайт для всех желающих.

Вернее, для всех, у кого хватит терпения. Нельзя просто открыть ikea.ru и купить все, что заблагорассудится. Дальше рассказываю подробности на своем опыте – мне довелось «поучаствовать» в прощальной распродаже мебельного магазина и купить все нужное. В корзину получилось добавить даже синюю плюшевую акулу, которая пользуется бешеным спросом.

Итак, открывая сайт ikea.ru, вы встаете в электронную очередь, о чем вам сообщает надпись во весь экран. Проторчать в ней можно несколько часов – главное, не закрывайте и не перезагружайте страницу, иначе вас опять выкинет в хвост. Можете параллельно заниматься своими делами, но не забывайте время от времени поглядывать на вкладку с открытым сайтом ИКЕА.

Заявление на официальном сайте IKEA.

Когда дождетесь своей очереди и откроется главная страница, добавляете в корзину нужные вам товары, выбираете способ доставки или магазин для самовывоза и оплачиваете заказ. Чек приходит на электронку. Важный момент: если выберете самовывоз, не опаздывайте к назначенному времени, иначе ваш заказ аннулируют и деньги вернут. И не забудьте чек с номером заказа.

После ожидания в очереди вы, наконец, попадаете на главную страницу сайта.

На распродаже действуют правила:

- Не более 70 единиц товара в одни руки.

- Вес товаров - не более 1 тонны.

- Сумма покупки - не более 1 млн рублей.

- Товары продаются до тех пор, пока они есть в наличии.

- Самовывоз можно оформить в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа. Также доставку можно заказать в населенные пункты, расположенные на расстоянии не более 50 км от этих городов. Кроме того, доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. Чтобы узнать, возможна ли доставка по вашему адресу, введите на странице любого товара свой индекс.

- Хотя распродажа завершается 15 августа, все заказы будут выданы до конца сентября.

ВАЖНО!

А что с гарантией и возвратом?

Юридическое лицо в России IKEA не закрывает. И это не только дарит робкую надежду, что еще при нашей жизни компания может вернуться в Россию. Это означает, что мебельный гигант не отказывается от своих обязательств перед клиентами и ни на кого их не перекладывает.

Вот что рассказали в ИКЕА по поводу дальнейшего сотрудничества

- На все товары, купленные до марта нынешнего года, срок гарантии не меняется. Допустим, стандартная гарантия на матрас от ИКЕА – 10 лет. Ровно столько она и будет действовать.

- На все товары, купленные после 5 июля, действует гарантия два месяца с момента приобретения. Вернуть исправное изделие (если есть чек и сохранен товарный вид) можно в течение 14 дней после покупки.

- Вернуть товар можно в отдел ИКЕА Сервис. Эти отделы работают при большинстве крупных магазинов ИКЕА (уточняйте на сайте). Они будут открыты до 31 августа, но, возможно, сроки работы продлят. Если товар понадобится вернуть позже, свяжитесь с центром поддержки клиентов: 8-800-234-55-66 (звонок бесплатный).

- Окончательное решение о возврате и обмене остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

3наменитую плюшевую акулу, которая пользуется бешеным спросом, все еще можно купить.

КСТАТИ

Выбирай товар, не отходя от очереди

Чтобы клиентам было веселее коротать время в электронной очереди, ИКЕА придумала одну полезную штуку. На сайте ikea.ru/products (он открывается сразу, без всяких очередей) разместили мини-каталог популярных товаров ИКЕА. Здесь есть фото товаров с названиями, артикулами и ценами. Это поможет заранее определиться с покупками и выписать нужные артикулы.