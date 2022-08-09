ИКЕА сообщила, когда завершится онлайн-распродажа в России

ИКЕА завершит онлайн-распродажу в России 15 августа 2022 года Фото: REUTERS

Российское подразделение компании ИКЕА сообщило о завершении распродажи остатков своих товаров. В сообщении компании уточняется, что объявленная ранее онлайн-распродажа завершится на следующей неделе - 15 августа 2022 года.

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса», - говорится в заявлении компании.

Уточняется, что магазины ИКЕА останутся закрытыми, а будут работать только для выдачи полученных заказов, возврата или обмена купленных ранее товаров. Как отмечается в сообщении, все заказы покупателей, которые были оформлены до окончания распродажи, «будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время».

Напомним, 5 июля 2022 года сайт ИКЕА начал работать с техническими сбоями после объявления масштабной распродажи всех товаров. При добавлении выбранного наименования в корзину сайт сообщал покупателю об ошибке. Позже компания сделала онлайн-очередь, однако и с этим у покупателей возникали проблемы.