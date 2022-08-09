Покинувшая Россию Алла Пугачева вернется в Москву через три недели

Алла Пугачева и Максим Галкин с марта по июль жили в Израиле, а теперь перебрались к морю попрохладнее — в Юрмалу. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева и Максим Галкин с марта по июль жили в Израиле, а теперь перебрались к морю попрохладнее — в Юрмалу. Пока Галкин мотается с концертами и зарабатывает деньги на текущие нужды семьи, его знаменитая в России супруга занимается воспитанием детей. Весной дети пары Лиза и Гарри из Израиля онлайн продолжали учебу в частной подмосковной гимназии, а теперь на каникулах. 1 сентября двойняшки Елизавета и Гарри Галкины должны пойти в 3-й класс – вот только где дети продолжат учебу?

Вопрос, который обсуждают теперь за кулисами на каждой телесъемке или концерте: «Приедет Пугачева или нет»? Напомним, что сама Алла Борисовна еще весной сообщила, подкараулившим ее на чужбине корреспондентам, что вернется в сентябре – так как сыну и дочери надо идти в школу. Но кто же ей поверит, если интереснее обсуждать: где и на что будет жить Пугачева. С деньгами в этой семье все в порядке: и Пугачева, и Галкин за пару десятилетий сногсшибательной карьеры на родине заработали столько, что хватит и детям, и внукам.

Знающие коллеги Примадонны поделились с KP.RU: «Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Не случайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом – решат, где жить». Есть пока неподтвержденные версии и о том, что решив за осень вопросы с московской недвижимостью, Алла Борисовна уже зимой переберется на ПМЖ за границу – поближе к мужу, который не стесняется высказываться на политические темы.

Вот и композитор Раймонд Паулс сообщил журналистам о недавней беседе с Аллой Пугачевой, которая ему сказала, что скоро вернется с детьми в Москву. Даже Григорий Лепс этим летом публично рассуждал об эмиграции Примадонны: «Пугачева – великая артистка. А может просто человек отдыхает. От нее не было заявлений никаких в тут или иную сторону. Люди вернутся на Родину, будут работать и будут работать хорошо…» Алла Пугачева действительно публично не обсуждает политические темы, никаких заявлений не делает. Однако известно, что Пугачева в Израиле не скучала – с друзьями Андреем Макаревичем и Борисом Гребенщиковым посещала форум «СловоНово». Были репортажи и фото, подтверждающие, что Примадонна была на форуме, где собрались и выступили оппозиционеры, известные русофобской позицией. Однако в отличии от своих израильских друзей, латышской подруги Лаймы Вайкуле и мужа Максима Галкина — Алла Пугачева пока публично аполитична.