Победил Гитлера, рак, пережил жену и сына: Ушел из жизни ветеран ВОВ Михаил Серебряков, выигравший шоу «Голос.60+» в 97 лет

За мужество и бесконечную любовь к музыке публика заслуженно вознаградила дедушку овациями и множеством СМС во время голосования

Все, кто побеждал в самом добром и безобидном формате вокального проекта «Голос» — версию с приставкой «60+» — люди, мягко говоря, «с судьбой». И шахтер из Макеевки Леонид Сергиенко, которого не пропускали на большую сцену в ДНР, и заслуженная артистка РФ Лидия Музалева из Оренбурга, встречавшаяся с Людмилой Зыкиной, и 91-летняя Людмила Юдина, сотрудница библиотеки из Петербурга.

Но четвертый сезон проекта все же был особенным. На радость всей публике шоу выиграл Михаил Серебряков из Зеленограда — полуслепой ветеран Великой Отечественной, прошедший два фронта и отдавший буквально последние силы для победы в «Голосе.60+». За мужество и бесконечную любовь к музыке публика заслуженно вознаградила дедушку овациями и множеством СМС во время голосования — он выиграл, набрав под 80% голосов.

А в конце июля текущего года Михаил Ерофеевич ушел из жизни в 97 лет. Печальную новость подтвердил наставник команды, в которую пошел вокалист в шоу, Олег Газманов.

— Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало, — написал артист в соцсетях. — Царствия ему небесного.

— Раз я сюда попал, то должен продемонстрировать, что Олег Михайлович не ошибся в выборе, — говорил перед финальной битвой в «Голосе» артист.

Серебряков по-детски радовался каждому приятному слову и верил Газманову, а тот называл его «лучшим учеником». Приезжал поздравить с днем рождения и дотащил до победы.

— Я на таком проекте, на котором за свои 97 лет не был, — робко признался он после триумфа. — Только первая программа телевидения подняла меня как любящего романсы и народное пение. Нигде и никогда мне такое не посчастливилось. То война была, то восстанавливали народное хозяйство, то строили социализм с человеческим лицом. Все в работе. Но мать мне с двух лет вселила любовь к музыке, и я не могу порвать это до сих пор. Счастлив я? Трижды! Что меня теперь знают чуть-чуть. Никогда не порву с песней, буду стараться петь везде. Когда у меня [после слепых прослушиваний] спросили, кого выбираешь — у меня один глаз, вторым не вижу — выбрал Газманова. Он красочно охарактеризовал меня. Тростью показал на него. И не зря. Всех люблю! Дай вам всем Господь всего хорошего!

Это была значимая, но не самая важная победа в жизни поющего дедушки. Ведь он прошел Великую Отечественную. Родился в деревне Креминичи (Новгородская область). В 1941 году был отправлен на Урал работать на металлургический комбинат им. Серова на обязательный трехгодичный трудовой срок, работал на доменной печи, выпускающей сталь для оборонных целей. Честно отпахав положенный срок, в феврале 1944 года вступил в Советскую армию. Окончив танковую школу в Свердловске, был направлен на Первый Украинский фронт. День Победы встретил в украинском городе Ровно.

Но на этом война для бойца Серебрякова не кончилась: в июле 1945 года в составе воинской части танкового Ленинградского Краснознаменного Ордена Суворова полка третьей гвардейской Сталинградской механизированной дивизии отправился на Восточный фронт. И был демобилизован только в 1947 году. Потом служил в ВМФ, а после вернулся на завод. С 1969 года по приглашению зеленоградского научного центра работал на предприятиях электронной промышленности. В 1984 году вышел на пенсию.

Он победил рак, пережил жену и, к великому сожалению, даже сына. Жил в последнее время в Зеленограде в квартире внука. Собственного жилья ветеран и орденоносец так и не дождался — Олег Газманов пытался выбить квартиру, но подмосковные власти ничем не помогли.