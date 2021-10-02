Шоу «Голос.60+» выиграл Михаил Серебряков — ветеран Великой Отечественной, прошел два фронта, видит одним глазом. Ему 97 лет!

Михаил Серебряков из Зеленограда — живая легенда. Фото: Максим ЛИ

Вот и завершился финальный этап самого доброго и витального телешоу страны — «Голос.60+», где соревнование носит формальный характер, а слезы могут быть только от радости.

Смотреть видеосюжет Михаил Серебряков. «Нас все меньше и меньше» - Нокауты - Голос 60+ - Сезон 4

На протяжении четырех выпусков проекта 20 опытных и задорных (особенно 97-летний ветеран из команды Газманова!) участников шли к победе. В финал вышли 8 человек — семь стариков и одна девушка, лучшие из лучших: Мухамед Гайфулин и Петр Урбановичус (команда Валерия Леонтьева), Михаил Серебряков и Михаил Дроздецкий (команда Олега Газманова), Евгений Соломин и Николай Гусев (команда Лаймы Вайкуле), Андрей Михайлов и Ольга Котова (команда Стаса Намина).

Смотреть видеосюжет Команда Лаймы Вайкуле - Интервью после Нокаутов - За кадром - Голос 60+ - Сезон 4

Как и всегда в проекте «Голос», победителя определяет зрительское голосование. Финал прошел в прямом эфире, поэтому каждый желающий мог проголосовать рублем при помощи СМС за любимчика — все денежные средства после выпуска ушли в фонд «Галчонок» (помогает детям и молодежи с поражением центральной нервной системы), учредитель которого Юлия Пересильд передала привет публике Первого канала с аэродрома Байконур, откуда 5 октября отправится покорять космос, снимаясь в фильме «Вызов».

А тут, на земле, семь стариков и одна девушка (см. советский фильм 1969 г.) разыграли статуэтку «Голоса». Самоотверженно, без халтуры и фонограммы. Банально прозвучит, но фаворитом, пожалуй, можно было бы считать Михаила Серебрякова — дедушке через три года стукнет век. Он прошел Великую Отечественную, проливал кровь на двух фронтах, пережил голодные 90-е, жену и сына, а теперь зачем-то поет на сцене, ждет своей очереди на равных со всеми, участвует в многочасовых репетициях и нервных прямых эфирах. Зачем ему это все? Чтобы что?

Вряд ли, чтобы помнили.

Видимо, чтобы жить.

Он начал с песни «Моя любимая», которую композитор Матвей Блантер написал на стихи поэтов Владимира Луговского и Евгения Долматовского, вообще-то участников похода Красной Армии в Западную Белоруссию.

— Мне кажется, что напиши я «Мою любимую» после 22 июня, она была бы гораздо суровее, может быть, даже мрачнее, — вспоминал потом майор советской армии Долматовский, автор великой песни «Дорога на Берлин» и блестящего цикла «Февральские стихи». — В ней есть что-то от легких дней. Впрочем, не исключено, что запели ее как раз потому, что она мирная и несколько элегически ворошит дорогие людям воспоминания.

Смотреть видеосюжет Михаил Серебряков. «Душечка» - Финал - Голос 60+ - Сезон 4

После старта голосования Михаил Ерофеевич резко вырвался вперед. В этом есть доля предсказуемости, но нет ни толики несправедливости. Многие могут ехидно ухмыльнуться, как это сделал Александр Градский, проиграв «Голос» иеромонаху Фотию («или рясу сними, или пой»), дескать, понятно кому победу отдали, но какой у него голос-то у дедушки? Вокал какой? Что он умеет? А голос у него — не из элитной консерватории, а из глубины веков, разных эпох и поколений. Голос истории и личных трагедий: он пережил жену и сына. Живой голос — от мамы, певшей в церковном хоре. И пусть он немного дрожит на тяжелых нотах, но этот голос приятнее, интереснее и гораздо более наполненный и содержательный, чем две трети голосов наших старательных, тренированных и профессиональных представителей шоу-бизнеса.

При подсчете голосов он просто разорвал оппонента Евгения Соломина: 79,5% на 20,5% — четырехкратное преимущество по версии зрителей.

Четырехкратное преимущество по версии зрителей

Песней победителя стала «Душечка» — народный хит, больше известный по исполнению Сергея Лемешева. Сколько пронзительной искренности в выступлении этого дедушки. Сколько неподдельного и чистого блеска в его глазах.Что тут добавить?

— Я на таком проекте, на котором за свои 97 лет не был, — робко признался он после победы. — Только первая программа телевидения подняла меня как любящего романсы и народное пение. Нигде и никогда мне такое не посчастливилось. То война была, то восстанавливали народное хозяйство, то строили социализм с человеческим лицом. Все в работе. Но мать мне с двух лет вселила любовь к музыке, и я не могу порвать это до сих пор. Счастлив я? Трижды! Что меня теперь знают чуть-чуть. Никогда не порву с песней, буду стараться петь везде. Когда у меня [после слепых прослушиваний] спросили, кого выбираешь — у меня один глаз, вторым не вижу — выбрал Газманова. Он красочно охарактеризовал меня. Тростью показал на него. И не зря. Всех люблю! Дай вам всем Господь всего хорошего!

Песней победителя стала «Душечка». Фото: Максим ЛИ

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Михаил Серебряков из Зеленограда — живая легенда. Участник Великой Отечественной Войны с первого до последнего дня. Орденоносец. Герой. Родился в деревне Креминичи (Новгородская область). В 1941 году был отправлен на Урал работать на металлургический комбинат им. Серова на обязательный трехгодичный трудовой срок, работал на доменной печи, выпускающей сталь для оборонных целей. Честно отпахав положенный срок, в феврале 1944 года вступил в Советскую армию. Окончив танковую школу в Свердловске, был направлен на Первый Украинский фронт. День Победы встретил в украинском городе Ровно. Но на этом война для бойца Серебрякова не кончилась: в июле 1945 года в составе воинской части танкового Ленинградского Краснознаменного Ордена Суворова полка третьей гвардейской Сталинградской механизированной дивизии отправился на Восточный фронт. И был демобилизован только в 1947 году. Потом служил в ВМФ, а после вернулся на завод. С 1969 года по приглашению зеленоградского научного центра работал на предприятиях электронной промышленности. В 1984 году вышел на пенсию.

За дедушку в «Голосе.60+» болеют внук и правнучка. Жену и сына Михаил Ерофеевич, к сожалению, пережил.