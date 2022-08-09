Удар из Одессы, диверсия или… Что стоит за взрывами на военном аэродроме в Крыму

Как обычно бывает в таких случаях, когда о причинах ЧП ничего народу не известно, он начинает сочинять путанные страшилки Фото: REUTERS

НИКТО НЕ СТРЕЛЯЛ

Крым стоит на ушах и яростно гадает, кто мог учинить взрывы в авиационной части, которая дислоцируется под городом Саки. Как обычно бывает в таких случаях, когда о причинах ЧП ничего народу не известно, он начинает сочинять путанные страшилки. Один крымчанин слышал три взрыва, другой семь, а третий все десять.

Ситуацию проясняет Минобороны РФ:

«9 августа около 15.20 на территории аэродрома «Саки» в районе населённого пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения (специальная площадка аэродроме, защищенная с трех сторон земляным валом - авт.) произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

- В результате взрыва никто не пострадал.

- Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

Обращаем внимание: «огневого воздействия по … площадке … не было». Переводим с армейского на русский: «Удара ракетой не было».

А в сетях уже «гуляют» десятки видео, снятых на мобильники свидетелями

HIMARS НЕ ДОСТАНЕТ

А в сетях уже «гуляют» десятки видео, снятых на мобильники свидетелями. На них виден огромный черно-серый «гриб» взрыва и гигантский шлейф дыма. Тем временем плодятся «неофициальные» версии.

Главная из них – это ракетные удары американскими реактивными система Хаймерис «откуда-то из-под Одессы». Но ни одной ракеты в небе никто не видел. Никакой пальбы по ней из наших средств ПВО (а там стоят и С-400), тоже не наблюдали. Это раз.

Два. Расстояние с предполагаемой точки пуска снаряда в Одесской области до Новофедоровки больше 300 км. У Украины такого оружия нет. Нам говорят: «американцы поставили им ATACMS, который Киев так выпрашивал». Давайте допустим, что все таки поставили (хотя Пентагон открещивается). Цифры, которые звучат - лукавые. Она не долетит. Максимальная дальность этой ракеты - 272 км.

И три. Пока никаких осколков от нее на месте взрывов не обнаружено.

СВОИ МОГУТ?

Есть и другие «неофициальные версии» - работа украинских диверсантов. Если согласиться, что снаружи «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», то исключать диверсантов «изнутри» - нельзя.

Давайте и мы пофантазируем: в авиачасти служит, допустим, бывший военнослужащий вооруженных сил Украины (а таких после возращения Крыма в состав России в 2014 году на российскую сторону перешли тысячи). Одного из них (предположим) и завербовала Служба Безпеки Украины (и тут стоит вспомнить, что таких «субъектов» за последние годы военная контрразведка в наших крымских частях вылавливала не раз). Очень возможно, что такой предатель и пронес взрывчатое вещество в зону хранения боеприпасов. НО!

Ни один из сотен свидетелей ЧП даже не заикнулся о разлете бомб или ракет, - а ведь это при детонации должно случиться неизбежно. Загадка какая-то…

Да, пострадавшие в результате взрывов есть. Главным образом – от осколков стекла выбитых взрывной волной окон.

Комиссия Минобороны уже работает на месте ЧП. Значит, и мы скоро узнаем что там было на самом деле.

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В военном ведомстве отметили, что «принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин детонации боеприпасов» (подробности)