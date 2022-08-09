Бастрыкин: «Дети не должны погибать на детских аттракционах».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел по видео-конференц-связи оперативное совещание.

Он заслушал доклады руководителей территориальных следственных органов о наиболее резонансных происшествиях. Среди них - крупные пожары в Москве, Московской и Ленинградской областях, повреждение мемориальных объектов в Республике Башкортостан, применение насилия в отношении сотрудников полиции во Владимирской области и ряд других преступлений, расследование которых поставлено на контроль Председателем СК России. В частности, Бастрыкину доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней в результате падения с аттракциона в Орле.

Заслушав выступление руководителя СУ СК России по Орловской области Петра Юдина и дав соответствующие указания, Бастрыкин подчеркнул: «Дети не должны погибать на детских аттракционах».

Напомним, в Орле задержали заведующего аттракционами местного парка культуры и отдыха после гибели 17-летней девушки. Она упала с аттракциона «Орбита» 6 августа. Медики доставили ее в одну из больниц, однако спасти ей жизнь не удалось.

Следователи опросили очевидцев, осмотрели помещение, изъяли документацию и назначили несколько экспертиз.

Дело под контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В совещании СК России приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

В заключительной части мероприятия Председатель СК России отметил, что применение института судебного штрафа должно быть законным, обоснованным и соответствовать тяжести совершенного деяния.

«Есть очевидные случаи, когда штрафом отделаться невозможно, необходимо реальное уголовное наказание», - добавил глава ведомства.