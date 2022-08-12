"И тут я пискнул мышью": Поразительные истории четырех волшебных фотографий дикой природы Василия Пескова

Таким Василия Михайловича Пескова запомнили миллионы читателей «Комсомолки».

12 августа 2013 года не стало лучшего журналиста России, писавшего о природе, - Василия Михайловича Пескова. Почти полвека он бессменно вел в «Комсомольской правде» рубрику «Окно в природу». В ней прекрасные тексты сочетались с не менее прекрасными фото.

Сегодня мы вспоминаем некоторые из них...

Про кепку

Носил я в молодости шляпу. Хорошая штука. Но каково в ней снимать, то приседая, то даже ложась на живот!

Купив кепку, я почувствовал: это то, что нужно! Привык к кепке и даже испытываю растерянность, если на голове ее нет. Друг шутит: «Люди, наверное, думают, что и в бане ее не снимаешь...»

Шил эти кепки в Москве какой-то старик еврей. Купить их можно было везде. А когда Гайдар стал крутить штурвал экономики, я понял: надо солью, спичками и кепками запасаться. Купил сразу десяток и стал носить бережней.

Таежный тупик

Особый случай в моей фотографической практике - встреча в тайге со староверами Лыковыми. История этой семьи была ошеломляюще интересной. Поверить в нее можно было, только увидев снимки робинзонов тайги. Но тут возникла проблема: Лыковы никак не хотели сниматься - «греховное дело!». Я был в большом затруднении,

Лыковы никак не хотели сниматься - «греховное дело!»

Увидев камеру, Агафья и отец ее Карп Осипович немедленно уходили в избу или падали в траву. «Хороший человек Василий Михайлович, - жаловался Карп Осипович, - но уж больно обвешан «машиночками».

Но я нашел способ одолеть и этот рубеж - ставил в камеру объектив с широким углом обзора. Такой объектив не требует точной наводки на резкость, и я, поправляя наводку рукою на шкале резкости, не подымал к глазам фотокамеру и щелкал, не прерывая какого-нибудь разговора.

Стрекоза

Я снимал стрекозу без боязни, что улетит.

При мне на лицо веснушчатого веселого мальчишки села роскошная стрекоза. Мальчишка не шевелился, я же снимал стрекозу без боязни, что улетит.»

Лошадь и Кижи

Обходя остров, на дальнем его конце увидел я лошадь.

Первый раз приехав на остров Кижи в Карелии, я прямо с ходу начал снимать знаменитые деревянные храмы. Но их так много фотографировали, и так часто я видел интересные снимки, что чувствовал: иду по натоптанной тропке. Но что сделать? Обходя остров, на дальнем его конце увидел я лошадь. А если как-то соединить строенья и эту живность? Подвести лошадь к церквям, угощая солью и хлебом с ладони, было делом несложным. Но, делая снимки, я почувствовал: этим возможности не исчерпывались. Хорошо бы снять не лошадь, а коня, полного сил и как будто бы только что из-под седла Алеши Поповича с васнецовского полотна. Надо было лошадь чем-то на мгновение возбудить. Приготовив все к моментальной съемке, я пискнул мышью. Неожиданный звук заставил лошадь резко вскинуть голову, обернуться...

Волк на подоконнике

Волчата хорошо приручаются.

...Взятые из логова волчата хорошо приручаются, привязываются к своим воспитателям, готовы им подчиняться как неким «вожакам стаи».