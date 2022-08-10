Григорий занялся спортом и скинул 15 кило. Результатами похудения артист теперь хвастается в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

В прошлом году в шоу-бизнесе на одну семейную пару стало меньше. Григорий Лепс после 20 лет совместной жизни развелся с матерью своих троих детей Анной Шаплыковой. Причем, по словам юристов Лепса, на развод подала Анна. В тусовке тут же началось обсуждение, мол, жена устала терпеть интрижки артиста, который был не раз замечен то с сексапильной телеведущей Яной Кошкиной, то с бывшей женой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Впрочем, несмотря на развод, Григорий пытался вернуться в семью и даже на какое-то время прекратил общение с Юлией Барановской, которую многие считают виновницей краха семьи Григория Викторовича. Однако, как говорят друзья семьи Лепса, Анна пока не готова простить мужа. Но поддерживает с бывшим дружеские отношения ради детей. Григорий после развода повел себя благородно, финансово обеспечивает семью, оставил жене и детям трехэтажный загородный дом в элитном подмосковном поселке «Третья Охота» на Новой Риге и квартиру в центре столицы площадью 300 квадратных метров. Сам музыкант переселился в музыкальную студию, расположенную в нескольких метрах от его загородного дома.

Впрочем, на недавнем сольном концерте Лепса в ВИП-ложе «Лужников» снова была замечена телеведущая Юлия Барановская. Хотя сам Лепс и Барановская до сих пор никак не комментируют слухи о своем тесном общении.

После развода похудел на 15 кило

Еще минувшей весной репортеры заметили, как Григорий Лепс постройнел. В общей сложности артист скинул около 15 кило.

Музыкант после развода занялся спортом: ежедневно совершает прогулки по 15 - 20 километров в день и устраивает регулярные заплывы на пару километров в бассейне. А накануне юбилея певец и вовсе поставил личный рекорд - прошел за восемь часов 60 километров.

- Я мог бы пройти еще километров 20 легко и непринужденно, но в принципе - а зачем? Будут еще годы. В 70 лет пройду 70 километров, - пошутил артист.

Так же фотографы заметили на голове музыканта серьезные шрамы. Как выяснилось, Лепс сделал пересадку волос в заграничной клинике. Кстати, эту процедуру Григорий Викторович проходит уже не первый раз. Видимо, решил обновиться к 60-летию.

Перед юбилеем певец сделал пересадку волос. После этой процедуры у него остались шрамы на затылке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Плюс ко всему за пару месяцев до юбилея Лепс подкорректировал лицо. Поклонники заметили, что на концерте в «Лужниках» Григорий выглядел заметно моложе. Говорят, музыкант сделал блефаропластику (подкорректировал веки) и подтянул овал лица.

- В данном случае мы видим пример эстетической блефаропластики, когда целью является омоложение тканей, - объясняет «КП» пластический хирург Алина Кибишева. - С возрастом кожа растягивается, теряет тонус, появляются мешки вокруг глаз, что придает лицу угрюмость. Порой возрастные изменения кожи вокруг глаз даже сказываются на зрении. Блефаропластика улучшает эстетику лица, поэтому артист после операции выглядит отдохнувшим и помолодевшим.

В июне, накануне дня рождения, музыкант публиковал на своей странице ролики со следами свежей пластики на лице. В видео заметны бинты на лбу и пластырь у глаза, скрывающий шрам после блефаропластики. Фото: СОЦСЕТИ

Что касается подтяжки лица, то возрастные изменения затрагивают в первую очередь овал. Именно он выдает возраст. В данном случае, скорее всего, был проведен смас-лифтинг: иссекли избыточную кожу и подтянули овал. Поэтому у артиста такой моложавый вид.

ЦЕНА ВОПРОСА

По словам специалистов, Лепс в среднем потратил на омолаживающие процедуры более 500 тысяч рублей. Пересадка волос тоже обошлась артисту в немалую сумму. В среднем в салонах такая процедура стоит от 170 тысяч рублей.