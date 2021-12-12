Итоги развода года: какое имущество щедрый миллионер Лепс оставит жене и детям

Анна и Григорий прожили вместе 20 лет. Фото: Instagram

59-летний Григорий Лепс и 49-летняя Анна Шаплыкова прожили в браке 20 лет. На развод подала жена музыканта – судебное заседание назначено на 20 декабря. В браке у супругов родилось трое детей – 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван. Развод не будет скандальным и публичным, просто супругов с детьми разводят через суд. Анна отдыхает на Мальдивах, Григорий колесит по новогодним заказникам, а в суде их интересы представляют адвокаты. Развод этой пары стал главной сенсацией в конце года. За кулисами шоу-бизнеса есть официальные и неофициальные версии развода Лепса.

Жене памятник надо поставить

Григорий Лепс впервые увидел жену в московском клубе, где отдыхал с друзьями. На сцене пела Лайма Вайкуле, а Анна Шаплыкова танцевала в ее шоу-балете. Лепс уже тогда обратил внимание на эффектную танцовщицу. Но решился познакомиться с красавицей спустя пару месяцев, встретив на семейном торжестве у Вайкуле – праздновали день рождения мужа звезды. Лепс подошел к Шаплыковой и вдруг позвал замуж, но получил отказ даже на свидание. Однако сдаваться не привык - добивался. В итоге после года ухаживаний Анна пошла попить чай с Лепсом. Поженились Григорий и Анна через два года после первой встречи.

Развод этой пары стал главной сенсацией в конце года. Фото: Instagram

Григорий эмоций никогда не сдерживал и недавно признавал, что Анна и теперь выглядит прекрасно: «Как увидел, сразу понял – все женюсь! Этот азарт у меня сохранился». Спустя 20 лет брака, Шаплыкова выглядит эффектно: такая же безупречная фигура, ни единой морщины, ни следа от пластики, всегда стильно и со вкусом одета. Кажется, что Анна всегда была безупречной женой и матерью. Первые годы брака Шаплыкова занималась исключительно воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. Когда дочери и сын подросли, то стала вникать в бизнес-проекты мужа: к примеру, ведет дела в Ювелирном доме Григория Лепса.

Жена была рядом с Лепсом в самые сложные периоды его жизни – музыкант попадал в реанимацию, злоупотреблял алкоголем. У Григория удалена часть поджелудочной железы, открывалась язва… Анна всегда поддерживала и держала за руку в прямом и переносном смысле слова. Но все эти проблемы давно остались в прошлом.

Лепс ни раз признавался: он человек очень несдержанный, но свою вспыльчивость с Анной сдерживал. Шаплыкова рассказывала: «У нас все сложилось как пазл. Я достаточно мягкий человек, он жесткий и бескомпромиссный - получается равновесие. Но я знаю, что он умеет и уступать. Все решения, которые касаются семьи, принимаются совместно. У нас никогда не было споров относительно воспитания детей».

Супруги с младшими детьми Николь и Иваном. Фото: Instagram

Лепс тоже вроде всем был доволен: «Я, как мужчина, должен зарабатывать деньги. Она, как женщина, должна смотреть за теплом в доме; за тем, чтобы дети были вовремя накормлены, уложены спать и отправлены в школу. Анна прекрасно справляется с обязанностями жены, это великолепное качество, которым не так много женщин обладают. У большинства оно практически отсутствует».

Супруга Лепса – идеальная жена звезды шоу-бизнеса. Ей памятник надо поставить – часто говорили про Анну: терпеливую, мудрую и вдобавок красивую женщину. Не так давно в интервью Юрию Николаеву Лепс рассказывал, что хочет от Анны четвертого ребенка: «Работаю я и рву себя на части только для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. У каждого своя планка. У меня она достаточно высока, потому что детей немало и будут еще. Веду переговоры с женой по поводу продолжения детского праздника…»

Щедрый Лепс

Так что же случилось в семье? Последние годы со стороны все было идеально. Лепс взялся за свою внешность: за пандемию серьезно похудел, так как практически перестал употреблять спиртное. По рекомендации жены сделал за границей уже третью операцию по пересадке волос. Недавно семья отдыхала вместе у моря и вдруг заявления о разводе.

Официальная версия от адвокатов – обоюдное решение о разводе из-за кризиса в отношениях. Есть и неофициальная. По неподтвержденной достоверно информации жена узнала об измене мужа. Сразу прозвучала еще и версия о фиктивном разводе ради урегулирования финансовых вопросов – однако этот вариант не может рассматриваться всерьез. Лепс не ведет дел, ради которых стоило бы оформлять развод.

Лепс – совладелец бренда оптики, ресторана «Рюмка водки», также у него есть свою ювелирный дом, под брендом музыканта производят алкогольную и фермерскую продукцию. У артиста свой продюсерский центр. Основной доход ему приносит музыкальная и концертная деятельность. По данным рейтинга богатых и знаменитых Forbes за прошлый год музыкант заработал $ 2,2 (161 млн. руб). Стоит учитывать, что в пандемию доходы серьезно снизились. Григорий Лепс один из самых востребованных музыкантов в стране: до пандемии у него проходили самые массовые концерты по стране. Только в эту новогоднюю ночь он выступает сразу на нескольких площадках, на заказниках он нарасхват круглый год – с гонораром от 7 млн. руб. за выступление.

У Лепса из «совместно нажитого» есть квартира в Москве площадью более 300 кв м и особняк на Новой Риге (рядом построен его продюсерский центр). Говорят, что есть недвижимость и в Италии, которую он приобрел после продажи дома в Таиланде.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова с дочкой Евой. Фото: Instagram

Все знают, что Лепс человек щедрый, который не жалеет денег на благотворительность: помогает больным детям. И всегда обеспечивал детям и жене обеспеченную жизнь. От первого брака у Лепса есть взрослая дочь – 36-летняя Инга, которой отец купил жилье и помогает финансово. Григорий оплачивает учебу 19-летней дочери Евы в МГИМО, продюсирует группу, где она поет. Несовершеннолетние дети посещают частную школу недалеко от дома. Поэтому речи о том, что семья съедет из особняка не идет. Вопрос раздела имущества на данный момент не обсуждается. Говорят, что все финансовые вопросы решены мирно – семья продолжает жить в привычном для них режиме. Обеспечивает детей полностью отец. Григорий Лепс не допустит, чтобы снизился уровень жизни его детей.

Как-то Лепс сказал: «Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Понимаете, о чем я? Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе…» Так может быть этот развод жена музыканта затеяла, чтобы он вспомнил эти свои слова?