10-летнюю Алису Теплякову не приняли на бюджет в «Синергию»

Удалось ли Алисе и Хеймдаллю поступить на бюджет в другой вуз, неясно: никто пока не признался, что принял на учебу вундеркиндов.

9 июля вузы опубликовали списки зачисленных на бюджетные места на основном этапе вступительной кампании – то есть тех, кто поступал без льгот, только по результатам ЕГЭ. В этом году пытаются стать студентами и вундеркинды Тепляковы – 10-летняя Алиса и 8-летний Хеймдалль.

У Хемика это дебют, а Алиса год назад уже была абитуриенткой и поступила в МГУ на факультет психологии на платное. Учеба не задалась, и в этом году девочка пересдала ЕГЭ на более высокие баллы, чтобы поступить в другой вуз. По правилам, можно участвовать в конкурсах сразу в пяти вузах (и в каждом выбрать до 10 направлений подготовки), а на финишном этапе уже выбрать тот, куда проходишь по конкурсу, и подтвердить свой выбор оригиналом аттестата и согласием на зачисление. Правда, окончательное решение принимает в вуз, и в этом вся магия даты 9 августа, когда публикуют приказы.

Тепляковы не афишировали, сколько вузов рассматривают и какие. Однако из других источников стало известно, что оба вундеркинда пробуются в московский частный университет «Синергия».

- Алиса Теплякова подавала документы на бюджетные места по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование. Однако на сдачу внутреннего вступительного испытания по направлению педагогическое образование не явилась, оригиналы документов в приемную комиссию также не предоставила. В опубликованных 9.08 приказах о зачислении на места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, Алиса Теплякова не значится, - сообщили KP.RU в пресс-службе вуза.

Причина отказа, получается, техническая. Причину неявки на экзамены абитуриент объяснять не обязан, но обычно так делают, если передумал поступать именно сюда или же считаешь свои шансы невысокими. Девочка, однако, продолжает участвовать в конкурсе на платное обучение в университете по пяти направлениям: прикладная информатика, менеджмент (профиль: управление проектами), экономика (профиль: банковское дело), информационные и системы и технологии, педагогическое образование. Сюда же на платное подавал документы и Хеймдалль, выбрав 4 направления: менеджмент (профиль: общий менеджмент); менеджмент (профиль: управление проектами), бизнес-информатика, экономика.

Тепляковы не афишировали, сколько вузов рассматривают и какие. Однако из других источников стало известно, что оба вундеркинда пробуются в московский частный университет «Синергия».

Официальный срок зачисления на договорную основу в «Синергию» и публикации приказов – 24 августа. Но шансы у сестры с братом призрачные, поскольку локальными актами вуза установлен возрастной порог для поступающих в 14 лет. В более юном возрасте, объясняют в университете, невозможно осваивать их образовательные программы, которые завязаны на практиках и стажировках уже с первого курса. То есть обоим Тепляковым в приеме откажут.

Об этом папу детей в приемной комиссии сразу предупредили, однако Евгений настоял на том, чтобы документы приняли. Имел право, ведь, по закону, в России нет возрастных ограничений для учебы в вузах. При этом есть нюанс: вузам не запрещают вводить внутренние ограничения, так что и вуз по-своему прав. Тем не менее, ректор «Синергии» Артем Васильев выступил с предложением ввести возрастной ценз законодательно.

Удалось ли Алисе и Хеймдаллю поступить на бюджет в другой вуз, неясно: никто пока не признался, что принял на учебу вундеркиндов. Их папа Евгений тем временем запустили в семейном блоге интригу, опубликовав пост: «Поздравляем Алису и Хемика!» С чем поздравлять – секрет: мол, кто в курсе, сам догадается. Мы не в курсе, но не исключаем, что папа намекает на поступление, коль для публикации поста выбрал именно 9 августа. Или же просто хочет создать иллюзию поступления, ведь обычно Евгений не делает тайны из крутых новостей. Ну а если дети сейчас все-таки пролетели не только мимо «Синергии», у обоих есть вполне реальные шансы попасть даже на бюджет, ведь ряд вузов объявили дополнительный прием на незанятые в основной период места, а также на очное, очно-заочное или платное обучение. На эти форматы более поздние сроки поступления, и возрастного ценза у нас все еще нет.

В ТЕМУ

Более 70% россиян – «за» возрастной ценз для абитуриентов

Аналитический центр «Синергии» в поддержку инициативы ректора Артема Васильева провел опрос среди пяти тысяч жителей разных регионов страны. Спрашивали, нужно ли ограничить возраст поступающих? 73% респондентов считают, что дело нужное, поскольку дети моложе 14 лет не потянут сложную вузовскую программу, а погружение в студенческую среду даже может негативно повлиять на их психику.

А вот аргументы тех, кто проголосовал против: введение возрастного ценза – это дискриминация одаренных детей и их родителей, студентам-вундеркиндам нужны индивидуальные образовательные программы с учетом их возрастных особенностей, а готовность таких ребят к учебе в вузе следует подтверждать психолого-педагогической экспертизой.