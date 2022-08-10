Море алкоголя, три часа перед зеркалом и пять морковей на обед: британка попыталась провести день в стиле Мэрилин Монро

Актриса Мэрилин Монро в 1953 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорошо живется телезвездам и секс-символам, думают порой обычные люди. Знай себе: одаривай голливудской улыбкой и принимай комплименты, вот и вся забота. Но знающие люди говорят, что идеальные внешние данные это только на 10% подарок мамы с папой, а все остальное — это упорство, упорство и еще раз упорство в работе над собой. В очередной раз в этом убедилась британская журналистка Джорджи Калли, которая по разрозненным источникам воссоздала типичный день Мэрилин Монро и прожила его в точности по ее заветам. Что из этого получилось — читайте в дневнике Джорджи.

8 утра: подъем

Казалось бы, после десятичасового сна (Мэрилин как-то призналась, что это ее норма) я должна была чувствовать себя выспавшейся и свежей. Но вместо этого у меня раскалывалась голова!

Мне пришлось спать нагишом, если не считать пары капелек духов «Шанель» и жутко неудобного треугольного лифчика, который должен был сделать мою грудь «задорной», по выражению самой кинодивы. Ну, что за наказание!

8:15: зарядка

После тревожного сна, все чего мне хотелось – это вытянуться перед телевизором на диване с чашечкой чая и бутербродом. Но хочешь быть голливудской звездой – бери в руки гантели. Если кто не знает — это правило №1.

Спортивные упражнения Мэрилин всегда делала еще до завтрака. Как у говорят у нас, кинозвезд, кто не работает, тот не ест.

К счастью, эта чувственная женщина не любила бегать (наконец-то, у нас что-то общее) и предпочитала подъем небольших тяжестей. Я сделала три подхода поднятия гантелей в положении лежа и стоя. Пока ничего сложного.

8:30: завтрак

Красота требует жертв. И первой моей жертвой стал знаменитый английский завтрак.

Вместо этого мне пришлось приспособиться к странным пищевым привычкам Монро. Обычно утром она пила стакан теплого молока с двумя сырыми яйцами и витаминами. Честно говоря, несло от этого напитка отвратительно. Я только с десятого раза смогла сделать хотя бы глоточек этого пойла. На вкус оно оказалось еще более тошнотворном, и мне пришлось совершить над собой усилие, чтобы не выплюнуть его обратно.

Это вообще безопасно для здоровья? Не подхвачу ли я сальмонеллу? Не уверена, что готова так рисковать собой даже для того, чтобы стать девушкой с обложки.

9:00: косметические процедуры

Будучи мамой очень активного ребенка, в обычной жизни полтора часа вертеться утром перед зеркалом — для меня роскошь. Хорошо, если мне удается быстренько принять душ, перед тем как высочить из дома.

Но в образе Мэрилин я могла себе позволить делать все очень медленно и занудно.

Перво-наперво, я начала втирать вазелин, чтобы кожа лица приобрела натуральный оттенок. Затем – тональный крем. Подчеркиваем контуры носа, чтобы визуально он выглядел поменьше. Затем работа над скулами и щечками. А вы думали, что она просыпалась с лицом в виде сердечка? Нет, это настоящее произведение искусства.

Мэрилин смешивала пять оттенков розовой и красной помады для создания своей знаменитой улыбки. И сочетание белого, красного и черного карандаша для бровей – для томного сексуального взгляда. Финальный аккорд: накладные ресницы ломаем пополам и крепим их к уголкам глаз.

Волосы Мэрилин выглядели на миллион долларов, но достигала она этого, используя убойные дозы перекиси водорода и серной кислоты. Должна предупредить: это опасные химикаты, из-за которых могут появиться ожоги.

Игривая прическа достигается сложными манипуляциями с бигуди и выпрямителем. Лично я потратила два часа на эти процедуры и лишь отдаленно приблизилась к желаемому результату.

Мэрилин смешивала пять оттенков розовой и красной помады для создания своей знаменитой улыбки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полдень: одеваемся

Мне пришлось отказаться от ключевого элемента гардероба Мэрилин – крохотных камушков, которые она подкладывала в бюстгальтер для создания эффекта торчащих сосков. Сколько я ни билась, моя грудь выглядела неестественной. А при ходьбе я чувствовала, как эти камушки перекатываются туда-сюда.

Обед

Худшая часть дня. Обычно завтрак кинозвезды состоял из жареного или соленого мяса и пяти (!) свежих морковей.

«Наверное, я наполовину кролик. Мне никогда не надоедает морковка», - однажды сказала Мэрилин. Ну, не знаю. Меня приводит в уныние один вид оранжевого корнеплода.

К тому же я вегетарианка с предпочтением высокоуглеводной диеты. И питание Монро мне не по нутру.

3 часа дня: загораем

Боже, какой гламурной я чувствовала себя, полеживая на краю бассейна в белом летнем шарфике и сплошном купальнике в стиле 1950-х и потягивая коктейль.

Ничего удивительного, что это оказалась моя любимая привычка Монро и единственная, к которой я смогла привыкнуть без проблем.

Правда, в расписании Мэрилин не хватало водных процедур. Я решила, что пить алкоголь в тридцатиградусную жару – не лучшая идея, и профилактически нырнула в бассейн, чтобы освежиться.

7 вечера: Время коктейлей

Мэрилин не стала бы величайшим секс-символом 20 века, если бы она не демонстрировала свою фигуру-песочные часы в тесных облегающих платьях.

Она отказывалась носить нижнее белье, потому что не хотела, чтобы какие-то очертания проступали под платьем, так что я – в исследовательских целях, разумеется – тоже отказалась от этого элемента гардероба.

Должна сказать, это было весьма странное ощущение. И единственное, о чем я могла думать: слава богу, на мне есть платье. А то соседи сильно бы удивились.

Я отхлебнула крепкий коктейль и закурила сигарету – от некоторых вредных привычек Мэрилин никогда не могла отказаться.

9 вечера: постель

После долгого дня, в течение которого я жила исключительно на быстрых углеводах, алкоголе и свежем воздухе, я дремала почти на ходу. Но не могла отказать себе в удовольствии, примерить еще один наряд.

Я с наслаждением облачилась в белую сорочку. Затем я налила себе ее любимый пряный молочный коктейль, прежде чем смыть с себя косметику и забраться в кровать.

Но мне все время казалось, что чего-то не хватает. Ну, конечно! Из последних сил я дотянулась до полки с «Шанелью» и побрызгалась ею. Вот теперь можно засыпать с чистой совестью.

После целого дня ношения тяжелого макияжа моя кожа просто пылала. Нет, голливудский гламур – это дело, конечно, замечательное. Но жить в таком режиме каждый день – увольте. Монро однажды сказала: «Лучше быть нелепой, чем скучной». После сегодняшнего дня я уже в этом не уверена. Как-то я полюбила свою скучную жизнь.