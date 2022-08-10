Сергей Степашин: Благодаря мэру Собчаку, Санкт-Петербург сохранил своё лицо. Во всех смыслах

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сергей Вадимович, мы отметили 85 лет со дня рождения Анатолия Собчака ( советский и российский политический деятель, первый и единственный мэр Санкт-Петербурга – А.Г.). Вы же его близко знали…

- Все мы помним, по крайней мере, наше с тобой поколение, его потрясающие яркие выступления, в том числе, на съездах народных депутатов СССР - юридически тонкие, точные.

Мы с ним познакомились, когда я стал народным депутатом России. Он часто приезжал в нашу ленинградскую делегацию, мы обсуждали многие вопросы.

Я не понаслышке знал (сам заканчивал аспирантуру Ленинградского университета, правда, истфак) о том, что профессор университета Собчак, заведующий кафедрой хозяйственного права - один из лучших специалистов в этой области. Так у него и докторская диссертация была посвящена актуальным вопросам как раз хозяйственного права.

- Очень интересно. То есть, он был блестящий оратор, крутой теоретик.

- Когда говорят, что он, кроме как выступать, ничего не умел, это отнюдь не так. Анатолий Александрович, действительно, прекрасно разбирался в хозяйственных вопросах. С точки зрения ученого, в первую очередь, конечно. Но главное - это был очень смелый человек.

- В чем заключалась его смелость?

- Давай вспомним хотя бы август 1991-го, путч ГКЧП…

Тогда же в Москву войска ввели, а в Ленинград - нет. (Тогда город ещё так назывался.)

Собчак выступил у нас с трибуны Мариинского дворца, в самом центре города - там собралось более полумиллиона человек. И именно под влиянием Собчака тогдашний командующий Ленинградским военным округом отказался выполнять приказ министра обороны и вводить в наш город войска.

- То есть, по сути, Собчак отменил приказ министра обороны?

- Отменить он его, конечно, не мог, но он обратился к командующему округом, к личному составу округа со словами о том, что все, что делает ГКЧП – неконституционно, что на самом деле было действительно так…

- Собчак был так убедителен, что перетянул на свою сторону военных?

- Не только логикой убеждал. Заражал своей смелостью. Он был очень остер на язык и говорил то, что считал нужным. Не всем это нравилось. Ну, про город я не говорю, тут все было в порядке, у него была замечательная команда, хотя оппоненты у него тоже были. Я думаю, что вот эта острота высказываний личной точки зрения, иногда не совпадающая с позицией Бориса Николаевича (Ельцина, президента Российской Федерации), привела к тому, что они из единомышленников превратились в определенной степени в оппонентов. Так произошло уже в 90-е годы.

- Сергей Вадимович, вы и поработать с Анатолием Александровичем успели. (С ноября 1991 по сентябрь 1992 года Сергей Степашин возглавлял управление АФБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – А.Г.)

- Он ко мне приехал в августе 1991 года, сразу после ГКЧП, в гостиницу «Россия» ( в Москве, там некоторое время жили иногородние депутаты Верховного совета России), с предложением поработать в мэрии. Я отказался в первый раз, сказал, что много работы в Верховном совете. А второй раз я уже не мог отказаться, он еще Бориса Николаевича подключил. Так мы с ним вместе поработали несколько месяцев непосредственно в нашем городе, теперь уже Санкт-Петербурге, когда он стал его градоначальником. Кстати, хочу отметить, что Анатолий Александрович был первым за всю историю моего любимого города Петербурга, который был избран всенародным голосованием. Он создал прецедент. Ну и, конечно, очень важно, ведь все же знают прекрасно о том, что у него была одна из самых сильнейших команд. Чего стоят только два президента из этой когорты (Путин и Медведев), несколько министров, руководителей высокого звена.

- Будущих.

- Это все воспитанники Анатолия Александровича. Они, кстати, этого не скрывают. Как не скрывает и Владимир Путин, который в самый тяжелый период для Анатолия Александровича, когда у него возникли противоречия с президентом Ельциным и готовился арест ( в 1997 году), позволил ему уехать из страны. (Собчака обвинили в злоупотреблении властью, он был вынужден бежать во Францию – А.Г.)

- Не только позволил, а помог.

- Ну, это и называется помог. Я эту историю знаю хорошо не понаслышке, я тогда был министром внутренних дел, а Владимир Владимирович директором ФСБ.

- То есть, вы были в курсе, что Путин помогает Собчаку…

- Я помню, тогда я, Евгений Примаков (премьер-министр РФ в 1998-1999 году) и Александр Яковлев ( главный идеолог советского и российского государства 80-90-х годов) как-то собрались вместе у Евгения Максимовича и пришел Юрий Скуратов, который был тогда Генеральным прокурором. И Примаков и Яковлев говорят Скуратову – зачем вы это делаете?

- То есть, зачем преследует Собчака?

- Там из-за квартиры на Мойке, собственно говоря, затеяли дело. По нынешним временам – смешной повод для таких суровых репрессий. Ну и, конечно, возвращение из-за границы в 1999 году было не таким триумфальным, как хотелось Анатолию Александровичу. Времени прошло достаточно много и, конечно, для него был такой эмоциональный удар, когда он проиграл выборы в Госдуму. Дело в том, что я тогда тоже избирался в Петербурге, помнишь, 1999-й год, и даже в нескольких компаниях участвовал вместе с Анатолием Александровичем, но, к сожалению, он не смог выиграть выборы.

И вот совершенно неожиданно для всех ушел из жизни. Мы жили с ним в одном подъезде в депутатском доме и я, наверное, первым об этом узнал. Людмила Нарусова рано утром прибежала, позвонила.

- Вы имеете в виду депутатский дом в Москве (на Рублевском шоссе)?

- Да. В Москве, конечно.

- Так это рядом со мной.

- Ну да, депутатский дом знаменитый. Накануне мы вместе с ним мы собирались «в поход» к Владимиру Владимировичу по поводу возможного моего избрания мэром Санкт-Петербурга. Но не случилось.

- Как по-вашему, почему Собчака до сих пор помнят, чтят, как ученого, как политика?

- Если говорить откровенно, по-разному, конечно, к нему относятся. Часть людей его просто недолюбливала за его резкость, многие считают, что он не был хозяйственником. Но я считаю, это не главное для мэра Санкт-Петербурга.

Да, это промышленный центр, да, крупнейший город, крупнейший регион, крупнейший бюджет, но все-таки это культурная столица, и Собчак олицетворял город именно в этом плане. Много интереснейших культурных мероприятий начало проводиться в Петербурге в бытность мэром Собчака. Надо же понимать: конец 1991-го начало 1992 года – ни Союза, ни России, тяжелейшая обстановка. Кризис полнейший, и все-таки город свое лицо не потерял. Я считаю, в этом была и определенная заслуга Анатолия Александровича. Для меня это очевидно.

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