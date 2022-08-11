Михаил Дегтярёв: В Хабаровском крае все пожары потушены

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг. 11 августа, у нас в редакции побывал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Мы обсудили множество тем. Говорили и о борьбе с пожарами в крае.

-… В начале июля у нас уже горела тайга в труднодоступных местах, где по нормам мы тушить вообще не обязаны, - поделился губернатор. - Это - так называемая «зона контроля» - горы, хребты, север края, где нет ни дорог, ни пожарных, ни возможности их туда перебросить. Но меня это все равно очень волновало…

- И какие же меры вы предприняли?

- С третьего раза удалось ввести на этой территории федеральный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) И здесь я благодарен новому министру МЧС Александру Куренкову, Рослесхозу и Минприроды. Они вошли в наше положение, направили к нам дополнительные силы и средства. В крае работали вертолеты, самолеты - наших пожарных туда, на север края перебрасывали.

- Соседи – Приморье и Еврейская автономная область – нам тоже помогли - их специалисты оказали довольно существенную поддержку.

- И вот сейчас 160 наших пожарных, справившись с огнём, возвращаются домой. Потому что все пожары в крае потушены.

- У вас же всего было пять тысяч пожаров…

- Но при этом пройдена огнем огромная площадь – за 700 тысяч гектаров по северам.

Хотя в рамках всего края, масштаб которого составляет где-то 790 тысяч квадратных километров, некоторые пятна огня даже трудно разглядеть. Но сама цифра , пройденная пожаром, огромная.

Но в своей зоне, так называемой зоне обслуживания, где мы можем тушить, с огнём справлялись в первые же сутки. И здесь у нас все, слава Богу.

Но, что называется. севера подвели.

Повторяю, сейчас 0 термоточек, все пожары потушено.

Спасибо МЧС, спасибо Рослесхозу и, конечно, нашим пожарным.