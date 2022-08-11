Опубликованы первые фото Джонни Деппа в образе короля Луи после трех лет отмены Голливуда. Вместе с ним играет Пьер Ришар

Джонни Депп возвращается в кино

Словно Капитан Джек Воробей, многажды возвращавшийся с того света и убегавший от гибели, Джонни Депп возвращается в кино.

После изнурительного, но победного бракоразводного процесса и защиты репутации (кстати, суд до сих пор не завершен — оба истца подали апелляцию и ходят изменить вердикт полностью в свою пользу!) артист приступил к съемкам в новой картине. Это историческая драма «Жанна Дюбарри» от французского режиссера Майвенн Ле Беско — это она играла Диву Плавалагуну в «Пятом элементе» Люка Бессона.

Картина посвящена судьбе последней фаворитки французского короля Людовика XV, которая постепенно добивается лучшего положения в обществе, пройдя путь от бедной куртизанки.

По сюжету Людовик (Джонни Депп) влюбляется в девушку, которая возвращает ему страсть к жизни, и в конце концов она переезжает в Версаль, где вызывает скандал среди приближенных короля. Ранее папарацци снимали отрывки репетиции проекта. А теперь компания Why Not Production опубликовала и профильный снимок Деппа в образе короля Луи.

Выглядит, как микс фирменных образов Джонни: Уильяма Блейка из «Мертвеца» Джима Джармуша, индейца Тонто из «Одинокого рейнджера» и Капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Даром, что треуголка осталась.

Роль фаворитки исполняет Майвенн Ле Беско, которая также выступает постановщицей и соавтором сценария. Также в картине сыграют Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн («Одиссея») и Ноэми Львовски («Моя жена — актриса»).

Съемки «Жанны Дюбарри» стартовали в конце июля — они завершатся осенью, а пройдут они в том числе в Версале и окрестностях Парижа.