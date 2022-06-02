Победный жест актера Джонни Деппа у здания суда. Фото: REUTERS

Завершилась судебная драма, за которой последние два месяца следили потребители светской хроники по всему миру. Процесс по делу о клевете, в котором сошлись Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Херд, превратился в полноценный культурный феномен. Стилисты обсуждали наряды, в которых появились в зале заседания бывшие супруги и их адвокаты. Кинокритики спорили об искренности эмоций, а психологи разбирали психотипы актеров.

На слушаниях, которые начались 11 апреля и привлекли внимание всего мира, бывшие супруги наперебой обвиняли друг друга в физическом и эмоциональном насилии. Присяжным заседателям предстояло решить, присудить ли звезде Голливуда 50 млн долларов в качестве компенсации за статью Эмбер Херд, в которой она рассказала о пережитом домашнем насилии. Хоть актриса и не назвала имя экс-супруга, всем было очевидно, о ком идет речь. И вот — вердикт. Требования самого знаменитого кинопирата удовлетворены частично: Эмбер Херд должна выплатить ему $15 млн. Сам Депп в свою очередь должен заплатить экс-супруге $2 млн в качестве моральной компенсации за жестокое обращение (иск был подан на $100 млн). Моральная победа Джонни Деппа налицо: судебное решение он отметил небольшой пирушкой в пабе с близкими друзьями.

Эмбер Херд во время оглашения вердикта присяжных. Фото: REUTERS

«НИКТО НЕ СОВЕРШЕНЕН»

Май выдался горячим для участников голливудского судебного процесса. Битва психотерапевтов закончилась новыми медзаключениями. Психолог Шеннон Карри заявила, что у Эмбер Херд нет посттравматического стрессового расстройства из-за пережитого насилия, а все симптомы она симулирует. Вместо этого у 36-летней актрисы наблюдается истерическое расстройство личности.

В свою очередь психиатр Дэвид Шпигель, приглашённый юристами Эмбер, охарактеризовал Джонни Деппа как нарцисса, которому характерны «быстрая смена настроения, слабый самоконтроль и чрезмерное чувство восхищения».

- Поведение Деппа согласуется с поведением человека, страдающего расстройством, связанным со злоупотреблением психоактивными веществами, а также человека, который совершает насилие над партнером, - заключил Шпигель.

Фанаты голливудского актера Джонни Деппа громко поддерживали своего кумира. Фото: REUTERS

- Никто не совершенен, - позднее признался Депп. - Но я никогда в жизни не совершал сексуальных побоев, физического насилия - всех этих диковинных, возмутительных вещей, которые мне приписывают.

Актер назвал обвинения бывшей жены «безумными, унизительными и невообразимо жестокими».

ОТКРОВЕНИЯ ЛЮБОВНИЦ

Судебный процесс Деппа и Херд вызвал небывалый интерес к личной жизни бывших супругов. Подогревал этот интерес тот факт, что бывших возлюбленных Деппа привлекли в качестве свидетелей. Так в защиту актера выступила модель Кейт Мосс. Она заявила, что актер никогда не причинял ей вреда и подробно рассказала историю своего падения с лестницы во время отдыха на Ямайке.

- Выйдя из комнаты, я поскользнулась на лестнице и скатилась вниз, повредив спину. Я закричала, потому что мне было больно. Он прибежал ко мне на помощь, - вспомнила модель, подчеркнув, что Депп был внизу во время несчастного случая. Чрезмерное внимание к этому происшествию было связано со словами Эмбер Херд, которой однажды показалось, что Депп собирается столкнуть ее сестру с лестницы, поэтому в тот момент она вспомнила о Кейт Мосс и ее падении. После этого актриса ударила Деппа по лицу.

Бывшая супруга теперь должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов. Фото: REUTERS

- Он никогда не толкал меня, не пинал и не сбрасывал с лестницы, - заверила супермодель, с которой Депп встречался в середине 90-х.

А вот актриса Эллен Баркин, у которой роман с актером продлился несколько месяцев, охарактеризовала его как ревнивого и властного человека, стремящегося к тотальному контролю. Она припомнила, что как-то раз Джонни во время ссоры с помощницей швырнул через всю комнату бутылку вина. Актриса также добавила, что в середине 90-х Депп уже активно злоупотреблял алкоголем и наркотиками.

О серьезной наркозависимости рассказал друг актера Брюс Уиткин. Однажды ему пришлось искать Деппа, когда тот ушел в запой с певцом Мэрилином Мэнсоном. Уиткин также сообщил, что однажды заметил на руке Эмбер синяк, но откуда тот взялся, не знал.

«ОНИ УГРОЖАЮТ ЗАЖАРИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА»

Сторона защиты Эмбер Херд перехватила у команды Деппа довод о разрушенной карьере. Адвокаты пригласили в качестве свидетеля агента Джессику Ковачевик. - «Аквамен» (актриса сыграла главную женскую роль - ред.) был самым большим проектом, в котором когда-либо снималась Эмбер. Ожидалось, что предложения о новых ролях посыплются градом, но этого не произошло, - сказала Ковачевик. Всем всему виной стала клеветническая кампания, развернувшаяся в сети, которую организовал Джонни Депп. После этого роль Эмбер в «Аквамене 2» была сведена к минимуму, а рекламная кампания для одного бренда одежды, в которой снималась Херд, так и не была запущена.

- Я имею право как американка говорить о том, что со мной случилось, у меня есть право на свою правду, - срываясь на крик, заявила позднее Херд. Она заявила, что пережитое насилие нанесло ей серьезную травму.

- У меня до сих трясутся руки, я просыпаюсь по ночам с криком.

Помимо этого женщина столкнулась с угрозами от фанатов ее экс-мужа.

- Я регулярно, если не ежедневно, получаю сотни, а то и тысячи угроз. Люди хотят убить меня, и они говорят мне об этом каждый день. Люди хотят убить моего ребенка, зажарив в микроволновке, и они пишут мне об этом, - призналась в суде Херд.

«ВАСКЕС В ПРЕЗИДЕНТЫ!»

Особое внимание привлекли адвокаты сторон. Камилла Васкес, юрист Деппа, стала новой звездой, ее подготовкой и профессионализмом восхищаются коллеги, а пользователи соцсетей называют кумиром. В сети уже можно заказать майку с ее портретом и надписью «Васкес в президенты» или «Я люблю Камиллу». Число просмотров роликов с адвокатом бьют миллионную планку.

Харизматичная и перспективная латиноамериканка долгое время находилась в тени своего коллеги, еще одного юриста из команды Деппа, Бена Чу. Звездный час Васкес наступил во время перекрестного допроса Эмбер Херд. Она выразила более 40 протестов, беспардонно перебивая адвоката актрисы Элен Бредехофт, меньше чем за 20 минут. Почти каждый вопрос Бредехофт о психологическом давлении получал возражение от Камиллы.

Адвокат Камилла Васкес. Фото: REUTERS

Многие упрекают Васкес, что она не испытывает сострадания к Эмбер Херд как жертве сексуального насилия. Вместо этого Камилла называла показания актрисы «ложью, клеветой, причинившей непоправимый вред». Особенно впечатлило публику обсуждение инцидента в Австралии, когда Херд разбила бутылку водки о руку Деппа, тем самым отрезав ему часть фаланги пальца.

- Херд рассказала ужасную историю о трехдневных мучениях от жестокого мистера Деппа, - сказала Васкес, припомнив показания актрисы о том, как бывший супруг изнасиловал ее бутылкой виски. - Она утверждала, что у нее были синяки на лице, порезы на руках и ногах, а также кровотечение из влагалища.

Только свидетели, по словам юриста, не видели никаких травм у Эмбер и к врачу она не обращалась. В качестве доказательств Васкес показала фото супругов, сделанные на одной из вечеринок. Однако в телефоне Херд нашелся снимок кровавой надписи, которую Депп вывел на зеркале порезанным пальцем.

- Либо она жертва ужасного насилия, либо она женщина, которая готова сказать абсолютно все, - заключила адвокат.

Камилла продемонстрировала во время слушаний аудиозаписи, на которых звучат слова Эмбер: «это я начала драку» и «мне жаль, что я не проехалась по твоей физиономии как следует».

В своем заключительном слове Васкес назвала актрису «охотницей за деньгами» за то, что та пообещала пожертвовать 7 млн долларов, полученных после развода с Деппом, на благотворительность. На деле Херд перевела около миллиона двум организациям (к слову, часть этих средств от имени актрисы пожертвовал Илон Маск), а остальные деньги оставила себе.

- В зале суда есть насильник, и это не мистер Депп. В зале суда есть жертва домашнего насилия, но это не мисс Херд, - заявила Васкес. - Мисс Херд на самом деле является насильником, а мистер Депп - жертвой насилия.

«ЕЙ НЕЗАЧЕМ ЛГАТЬ»

Адвокаты Эмбер Херд не остались в стороне и тоже продемонстрировали доказательства агрессивного поведения Джонни Деппа. Адвокат Бен Роттенборн показал видео, на котором актер со всей силы захлопывает дверцы кухонного шкафа, а также смс с текстом: «Давайте утопим ее, прежде чем сожжем». В еще одном сообщении, отправленном агенту Кристиану Карино, Депп угрожал отрезать Илону Маску мужское достоинство.

Ранее звезда обвинил экс-супругу, что ее роман с миллиардером начался до их развода. Звезда Голливуда не стал отказываться от этих слов, признав также, что написал еще одно смс: «Она напрашивается на тотальное глобальное унижение. Она его получит».

Адвокаты Эмбер Херд нашли и русский след в жизни Джонни Деппа. В августе 2016-го в письме все тому же Карино актер описал свою экс-супругу как «слащавую золотоискательницу с низким уровнем развития», при этом он упомянул о новом романе: «Я встретил одну чертовски возвышенную маленькую русскую… Это меня заставило осознать, сколько времени я потратил на эту 50-центовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону». О ком именно идет речь, остается загадкой. Возможно, это танцовщица Полина Глен, с которой актер начал встречаться сразу после развода.

Бен Роттенборн несколько раз возвращался к извращенным изнасилованиям, которым подвергалась Херд, чем почти довел актрису до слез. А затем высказался об отрубленном пальце: «Даже если моя клиентка отрубила его топором, это не имело бы никакого отношения к тому, оскорблял ли ее мистер Депп».

Эмбер Херд и её адвокаты разочарованы решением присяжных. Фото: REUTERS

Адвокаты Эмбер подчеркнули, что их клиентке незачем лгать, а также заметили, что большинство свидетелей со стороны Деппа работали на него в разное время - охрана, водители, агенты. Опровергая это обвинение, Камилла Васкес привела в пример Кейт Мосс, заметив, что у Херд мало сторонников в суде и за его пределами.

- Возможно, вы заметили, что никто не появился, кроме ее сестры, — сказала Васкес. - Это женщина, которая сжигает мосты, даже ее близкие друзья не приходят поддержать ее.

Каждый день в поддержку Деппа организовывались целые костюмированные процессии и перфомансы. Сотни фанатов с плакатами, некоторые в костюмах персонажей актера, собирались у здания суда. А вот сторонников Херд можно было пересчитать по пальцам одной руки. Зря что ли Деппа дважды признавали секс-символом.