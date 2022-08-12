Пауки видят сны

Паук-скакунчик во сне дергается.

О чем конкретно грезят пауки мы, конечно, не узнаем. Мух, наверное, ловят. Но очень похоже, что им что-то снится. Признаки так называемой фазы быстрого сна у пауков обнаружили биологи нескольких университетов из Германии, Италии и США (University of Konstanz,

Max Planck Institute, Harvard University, University of Florence). О чем сообщили в журнале PNAS. На их публикацию ссылается портал ScienceAlert.

Периоды быстрого сна, сопровождаемые быстрыми движениями глаз (БДГ) характерны для большинства животных – даже для осьминогов. И, конечно же, для людей. В это время у спящих возрастает активность мозга – они видят сны.

Авторы нынешнего исследования обратили внимание на пауков-скакунчиков (Evarcha arcuata), которые ночами отправляются спать, повиснув на паутине вверх тормашками. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что они не замирают совсем уж неподвижно – время от времени вздрагивают, шевеля лапками и брюшками. Словом, ведут себя, как те животные, у которых проявляются фазы быстрого сна. При этом скакунчики двигают еще и своими глазными трубкам – эдаким подобием глаз. Подергивают ими исключительно вместе с лапками и брюшками.

В итоге, биологи и предположили, что пауки реально спят и, скорее всего, видят сны.

Что снится паукам? Кто ж его знает… Наверное, мухи.

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